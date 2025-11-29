سفیر ژاپن در ایران:
آماده گسترش همکاریهای اقتصادی، زیستمحیطی و بشردوستانه با خوزستان هستیم
تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در ایران، در سفر دو روزه خود به خوزستان با سفر به منطقه اروند، ضمن اشاره به پیشینه طولانی روابط ژاپن با آبادان و خرمشهر، بر آمادگی توکیو برای تقویت همکاریهای اقتصادی، زیستمحیطی، پزشکی و حتی همکاریهای سهجانبه با کشورهای حوزه خلیج فارس تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در ایران، در دیدار با مدیرعامل، معاونین و مدیران، همچنین جمعی از بازرگانان منطقه آزاد اروند، با ابراز خرسندی از «نظر لطف مردم ایران به ژاپن» و تشکر از «حسن استقبال» میزبانان، هدف سفر دو روزه خود به استان را بررسی ظرفیتهای همکاری آینده میان ژاپن و خوزستان عنوان کرد.
او با اشاره به پیشینه شناخت ژاپنیها از آبادان و خرمشهر در حوزه انرژی افزود: آبادان و خرمشهر برای بسیاری از ژاپنیها نامهایی آشناست. در سال ۱۹۵۳، با وجود تحریمها، یک نفتکش ژاپنی از آبادان نفت خریداری کرد و وارد این منطقه شد. همچنین در دهه ۱۹۷۰ شرکتهای تجاری ژاپنی در خرمشهر فعال بودند، تعداد زیادی از ژاپنیها در این شهر زندگی میکردند و ژاپن حتی سرکنسولگری در خرمشهر داشت.
سفیر ژاپن با اشاره به آثار جنگ تحمیلی و تحریمهای اقتصادی بر روابط دو کشور گفت: در نتیجه این شرایط، تبادل در حوزه انرژی بسیار کاهش یافت و بسیاری از ژاپنیها ایران را ترک کردند. واردات نفت ایران به ژاپن اکنون تقریباً صفر است، اما با این وجود تلاش میکنیم روابط تجاری را حفظ کرده و توسعه دهیم.
او همچنین روابط دو کشور در حوزههای زیستمحیطی و پزشکی را «خوب و رو به گسترش» توصیف کرد و افزود: در حوزه پزشکی یک شرکت ژاپنی در ایران فعال است و تجهیزات پزشکی تأمین میکند. همچنین در چارچوب کمکهای بلاعوض و انساندوستانه ژاپن، مجموعهای از دستگاههای آندوسکوپی به بیمارستان گلستان اهواز اهدا کردهایم.
تسوکادا تاماکی به همکاریهای دوجانبه در حوزه محیط زیست نیز اشاره کرد: ایران و ژاپن در زمینه آلودگی هوا، مدیریت پسماند، منابع آب و حفاظت از تالابها همکاریهای مهمی دارند و پروژههای مشترکی در دست اقدام است.
او همچنین از مذاکره با دولت ایران برای اجرای پروژههای مشترک میان ایران، ژاپن و کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد و گفت: روابط ایران با کشورهای خلیج فارس رو به بهبود است و این نوع همکاریهای سهجانبه میتواند گزینههای جدیدی را برای مراوده با ایران باز کند. خوزستان و منطقه آزاد اروند به دلیل موقعیت استراتژیک، میتوانند نقش مهمی در این معادلات ایفا کنند.
سفیر ژاپن در ادامه درباره درخواستهای مطرحشده از سوی سازمان منطقه آزاد اروند توضیح داد که یکی از این درخواستها با اختیار سفیر قابل پیگیری است، اما موارد دیگر نیازمند بررسی و هماهنگی با نهادهای مختلف ژاپنی و ایرانی است. او افزود: مشکلاتی چون شوری رودخانهها و ورود پساب کارخانهها نیازمند بررسی تخصصی و استفاده از تجربیات شهرداریهای ژاپن است.
وی درباره امکان افزایش همکاریهای اقتصادی گفت: برای تعریف پروژههای جدید، لازم است با وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه ایران مشورت شود.
تسوکادا تاماکی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد پیش از سفر به خوزستان با انجمن آتشنشانی ژاپن درباره اهدای خودروهای آتشنشانی رایگان مذاکره کرده و این نهاد آمادگی خود را برای واگذاری خودروهای بیشتر اعلام کرده است، اما برخی موانع انتقال در ایران وجود دارد که باید رفع شود؛ طرف ژاپنی کاملاً آماده همکاری است.
سفیر ژاپن در پایان با اشاره به محبوبیت فوتبال در آبادان گفت: میدانم که فوتبال در این شهر بسیار محبوب است و امیدوارم تیم محبوب آبادان نتایج خوبی کسب کند و بتوانیم همگی کنار هم این تیم را تشویق کنیم.