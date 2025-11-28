خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اروند و ژاپن؛

آغاز مسیر همکاری‌های نو در توسعه منطقه‌ای

آغاز مسیر همکاری‌های نو در توسعه منطقه‌ای
کد خبر : 1720184
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در دیدار با تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن در ایران، با اشاره به رویکرد جدید دولت در بازآفرینی آبادان و خرمشهر تأکید کرد که این منطقه آماده ورود به فاز تازه‌ای از همکاری‌های اجرایی و هدفمند با ژاپن است. دکتر مصطفی خانزادی، ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت ژاپنی و اشاره به تجربه زیسته خود در این کشور، گفت این ارتباطات فرهنگی و حرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز تعاملاتی جدی‌تر در حوزه‌های توسعه‌ای باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ خانزادی مدیرعامل این  سازمان ، اروند را یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور از نظر جمعیت، موقعیت و ظرفیت اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد که با وجود پیشینه درخشان آبادان و خرمشهر پیش از جنگ تحمیلی، خسارات ناشی از جنگ و سال‌های تداوم تحریم‌ها باعث ایجاد شکاف زیرساختی در این منطقه شده است. او تأکید کرد تمرکز دولت بر احیای زیرساخت‌های حیاتی فرصتی است تا بازسازی این دو شهر بر پایه استانداردهای پایدار و قابل ارزیابی دنبال شود.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند در ادامه سه محور همکاری را به‌عنوان مسیرهای عملی تعامل با ژاپن مطرح کرد؛ همکاری علمی برای رفع شوری آب رودخانه‌ها، مشارکت در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت صنایع و تقویت زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب، و همچنین پیگیری گسترش همکاری‌های صنعتی و تجاری که به گفته او می‌تواند چشم‌انداز مشترکی برای توسعه ایجاد کند.

خانزادی با قدردانی از اهدای خودروهای آتش‌نشانی توسط دولت ژاپن، خواستار تداوم این حمایت‌ها شد و ابراز امیدواری کرد که این دیدار، نقطه شروع تحرکی منسجم‌تر در روابط دو طرف باشد؛ تحرکی که بتواند همزمان به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارایی منطقه آزاد اروند منجر شود.

 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی