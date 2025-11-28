به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ خانزادی مدیرعامل این سازمان ، اروند را یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور از نظر جمعیت، موقعیت و ظرفیت اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد که با وجود پیشینه درخشان آبادان و خرمشهر پیش از جنگ تحمیلی، خسارات ناشی از جنگ و سال‌های تداوم تحریم‌ها باعث ایجاد شکاف زیرساختی در این منطقه شده است. او تأکید کرد تمرکز دولت بر احیای زیرساخت‌های حیاتی فرصتی است تا بازسازی این دو شهر بر پایه استانداردهای پایدار و قابل ارزیابی دنبال شود.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند در ادامه سه محور همکاری را به‌عنوان مسیرهای عملی تعامل با ژاپن مطرح کرد؛ همکاری علمی برای رفع شوری آب رودخانه‌ها، مشارکت در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت صنایع و تقویت زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب، و همچنین پیگیری گسترش همکاری‌های صنعتی و تجاری که به گفته او می‌تواند چشم‌انداز مشترکی برای توسعه ایجاد کند.

خانزادی با قدردانی از اهدای خودروهای آتش‌نشانی توسط دولت ژاپن، خواستار تداوم این حمایت‌ها شد و ابراز امیدواری کرد که این دیدار، نقطه شروع تحرکی منسجم‌تر در روابط دو طرف باشد؛ تحرکی که بتواند همزمان به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارایی منطقه آزاد اروند منجر شود.