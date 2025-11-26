خبرگزاری کار ایران
آغاز به کار چهاردهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران در کیش

آغاز به کار چهاردهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران در کیش
کد خبر : 1719494
چهاردهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران با حضور 92 شرکت داخلی و خارجی در جزیره کیش گشایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل  از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نمایشگاه با حضور ۸۰ شرکت داخلی و ۱۲ شرکت خارجی با شعار «جزیره کیش، دروازه تجارت دریایی ایران با جهان» اغاز به کار کرد.

معرفی توانمندی‌ها، دستاوردها و قابلیت‌های فنی و نوآوری‌های شرکت‌های داخلی فعال در عرصه دریایی و دریانوردی، فراهم شدن زمینه توسعه اقتصاد دریامحور، رونق کسب و کارهای صنعت دریایی در زمینه‌های کشتیرانی، طراحی، کشتی سازی، بنادر، شیلات، دریانوردی، محیط زیست، گردشگری، فراساحل و توسعه سواحل مکران در جنوب کشوراز محورهای برگزاری این نمایشگاه است.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه، نشست تخصصی تامین مالی، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصاد دریامحور نیز در حال برگزاریست.

گفتنی است چهاردهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران به مدت چهار روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در سالن نمایشگاههای بین المللی کیش، میزبان علاقمندان است.

 

انتهای پیام/
