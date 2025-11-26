به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، در نخستین روز این رویداد تخصصی، غرفه شرکت با استقبال گسترده مدیران، متخصصان و فعالان حوزه دریا و بندر همراه بود و فضایی پویا و تعامل‌محور را رقم زد. معرفی پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، ارائه خدمات بندری و دریایی و پاسخگویی مستقیم کارشناسان به بازدیدکنندگان، از مهم‌ترین محورهای فعالیت در این غرفه بود.

در جریان بازدیدهای صورت‌گرفته، نشست‌ها و گفتگوهایی پیرامون توسعه همکاری‌های فنی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های مشترک و تبادل اطلاعات اولیه میان شرکت و نمایندگان مجموعه‌های تخصصی برگزار شد.

گفتنی است؛ این نمایشگاه به مدت سه روز، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲، در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش پذیرای علاقه‌مندان و فعالان صنعت دریایی کشور است.

