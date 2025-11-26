خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش در شانزدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

حضور شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش در شانزدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی
کد خبر : 1719277
لینک کوتاه کپی شد.

شانزدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران با حضور ۹۲ شرکت داخلی و خارجی و با شعار «جزیره کیش، دروازه تجارت دریایی ایران با جهان» در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش آغاز به کار کرد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، در نخستین روز این رویداد تخصصی، غرفه شرکت با استقبال گسترده مدیران، متخصصان و فعالان حوزه دریا و بندر همراه بود و فضایی پویا و تعامل‌محور را رقم زد. معرفی پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، ارائه خدمات بندری و دریایی و پاسخگویی مستقیم کارشناسان به بازدیدکنندگان، از مهم‌ترین محورهای فعالیت در این غرفه بود.

در جریان بازدیدهای صورت‌گرفته، نشست‌ها و گفتگوهایی پیرامون توسعه همکاری‌های فنی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های مشترک و تبادل اطلاعات اولیه میان شرکت و نمایندگان مجموعه‌های تخصصی برگزار شد.

گفتنی است؛ این نمایشگاه به مدت سه روز، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲، در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش پذیرای علاقه‌مندان و فعالان صنعت دریایی کشور است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات