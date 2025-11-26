پایش عملکرد و پیگیری مصوبات؛
محور سومین جلسه کمیته تسهیلگری بندر تجاری کیش️
سومین نشست کمیته تسهیلگری خدمات تخلیه و بارگیری در بندر تجاری کیش با حضور سرپرست ادارهکل بنادر کیش، مدیران واحدهای تخصصی، نمایندگان شرکتهای بهرهبردار و فعالان حوزه حملونقل دریایی برگزار شد. این کمیته مطابق برنامهریزیهای انجامشده، هر ۴۵ روز یکبار با هدف بررسی چالشها، همافزایی میان بخشهای عملیاتی و ارزیابی روند اجرای مصوبات جلسات پیشین تشکیل میشود.
ایلنا: ️به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، در این نشست، ابتدا گزارشی از وضعیت عملکرد بنادر در حوزههای تخلیه و بارگیری، عملیات اسکلهای، زمانسنجی گردش شناورها و نیازهای زیرساختی ارائه شد. سپس اعضا به بررسی موانع موجود در روند خدماترسانی، راهکارهای ارتقای سرعت و ایمنی عملیات بندری، و برنامههای بهبود هماهنگی میان اپراتورها پرداختند.
در بخش دیگری از جلسه، گزارش پیشرفت مصوبات دوره گذشته مطرح شد و رضا راکیان، سرپرست ادارهکل بنادر کیش نیز بر ضرورت پایش مستمر شاخصهای عملکردی، استفاده از ظرفیت شرکتهای خصوصی و تسریع در فرآیندهای اجرایی تأکید کرد.