محور سومین جلسه کمیته تسهیلگری بندر تجاری کیش️

ایلنا: ️به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این نشست، ابتدا گزارشی از وضعیت عملکرد بنادر در حوزه‌های تخلیه و بارگیری، عملیات اسکله‌ای، زمان‌سنجی گردش شناورها و نیازهای زیرساختی ارائه شد. سپس اعضا به بررسی موانع موجود در روند خدمات‌رسانی، راهکارهای ارتقای سرعت و ایمنی عملیات بندری، و برنامه‌های بهبود هماهنگی میان اپراتورها پرداختند.

در بخش دیگری از جلسه، گزارش پیشرفت مصوبات دوره گذشته مطرح شد و رضا راکیان، سرپرست اداره‌کل بنادر کیش نیز بر ضرورت پایش مستمر شاخص‌های عملکردی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و تسریع در فرآیندهای اجرایی تأکید کرد.

