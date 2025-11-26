تثبیت موقعیت بندر کاسپین در زنجیره تأمین دریای خزر؛
رشد ۵۶ درصدی پهلودهی کشتیها در بندر کاسپین / تقویت نقش ایران در تجارت دریای خزر
میثم محمدینژاد، معاون امور بنادر و حوزه خزر سازمان، با تشریح عملکرد هشتماهه مجتمع بندری کاسپین اعلام کرد: آمارهای عملیاتی این بندر حاکی از تداوم روند صعودی فعالیتهای بندری و تقویت جایگاه ایران در مبادلات دریایی با کشورهای حوزه خزر است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، بر اساس آمار تجمیعی عملیات تخلیه و بارگیری، در هشتماهه سال جاری ۲۵۹ فروند کشتی در بندر کاسپین پهلو گرفتهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۶ درصدی را نشان میدهد. از این تعداد، ۱۳۹ فروند مربوط به محمولههای وارداتی و ۱۲۰ فروند مرتبط با صادرات بوده است. همچنین مجموع تناژ عملیات بندری در این دوره به ۷۲۹ هزار تن رسیده که بیانگر افزایش بیش از ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته است؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از رشد صادرات و تقویت سهم کالاهای ایرانی در بازار کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان است.
محمدینژاد با اشاره به استمرار این روند اظهار داشت: «دادههای عملیاتی بندر کاسپین نشان میدهد این بندر ضمن تثبیت جایگاه خود در زنجیره تأمین دریای خزر، به یکی از کانونهای مؤثر در توسعه همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای شمالی تبدیل شده است. توسعه انبارها، ارتقای ظرفیت ترانزیت، راهاندازی پایانههای چندمنظوره و بهبود خدمات فورواردری، بخشی از اقداماتی است که در راستای پاسخگویی به نیازهای روبهرشد منطقه اجرا میشود.»
وی افزود: «تکمیل زیرساختهای ریلی، تقویت زنجیره لجستیک خشک–دریا، گسترش خطوط منظم کشتیرانی و ایجاد مشوقهای صادراتی، جایگاه بندر کاسپین را در مبادلات تجاری خزر بیش از پیش ارتقا خواهد داد.»
معاون امور بنادر و حوزه خزر تأکید کرد: «با توجه به افزایش تقاضا در کریدورهای بینالمللی شمال–جنوب و شرق–غرب، بندر کاسپین ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی تبادلات دریایی و حملونقل منطقه را داراست.»