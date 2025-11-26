ادامه رایزنی برای توسعه مبادلات تجاری و واردات رسمی از مسیر اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در جلسه‌ای که با حضور دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از معاونین و مدیران این سازمان با با «اسامه علی المالکی» مدیر گمرکات جنوب عراق در بصره برگزار شد، دو طرف با اشاره به تفاهم‌نامه پیشین، بر عملیاتی‌کردن مصوبات این توافق تأکید کردند.

در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به توافقات انجام‌شده در سفر اخیر هیئت عراقی به منطقه آزاد اروند، اعلام کرد: خوشبختانه در این جلسه نیز هماهنگی‌های لازم برای توسعه همکاری‌ها صورت گرفت و هر دو طرف آمادگی خود را برای گسترش تعاملات گمرکی اعلام کردند.

وی افزود: بر اساس این توافق، مقرر شد علاوه بر بهره‌برداری از مرز شلمچه به‌عنوان گذرگاه فعال صادراتی ایران به عراق، امکان واردات رسمی کالا از عراق به کشور نیز از طریق این مرز فراهم شود.

خانزادی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند تمهیدات و هماهنگی‌های مشترک است و دو طرف توافق کردند این اقدامات در اسرع وقت انجام شود.

همچنین در این نشست، مقرر شد تا نشست مشترکی با حضور اتاق‌های بازرگانی بصره، آبادان و خرمشهر برگزار تا با حضور تجار ایرانی و عراقی راهکارهای عملی برای آغاز روند واردات از مرز شلمچه بررسی و مسیر اجرای این برنامه بررسی و تسهیل شود.

این توافق، گامی مهم در جهت تقویت تجارت دوجانبه و ارتقای نقش منطقه آزاد اروند در مبادلات بین‌المللی ارزیابی می‌شود.