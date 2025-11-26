نقش پررنگ بسیج در توانمندسازی اقشار مختلف و ایجاد امنیت در جامعه
همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند با فرماندهان نواحی بسیج آبادان و خرمشهر دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در دیدارهای صمیمانهای که بهصورت جداگانه با فرماندهان ناحیه بسیج شهرستانهای آبادان و خرمشهر برگزار شد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ضمن تبریک هفته بسیج، از تلاشهای خستگیناپذیر پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأمین امنیت، ارتقای شاخصهای سوادآموزی، توانمندسازی آحاد و اقشار مختلف و تلاش برای کاهش شاخص فقر در جامعه تقدیر و تشکر کرد.
خانزادی، همچنین نقش بسیج را در ایجاد امنیت پایدار، مطالبهگری اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی، برجسته دانست و بر تداوم همکاری سازمان منطقه آزاد اروند با سپاه در راستای توسعه فرهنگی شهرهای آبادان و خرمشهر تأکید کرد.
همچنین معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این دیدارها، ضمن ابراز خداقوت و تبریک هفته بسیج به فرماندهی و پرسنل این نیروی خدوم، آمادگی خود را برای همکاری در پروژههای فرهنگی، اجتماعی و توانمندسازی جامعه اروندنشین اعلام کردند.