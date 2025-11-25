تشریح فرآیند صدور مجوزهای گردشگری در منطقه آزاد اروند
فرآیند صدور مجوزهای گردشگری در منطقه آزاد اروند با اتصال به سامانه جامع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکانیزه شد؛ اقدامی که با هدف شفافسازی، تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای خدمات گردشگری منطقه انجام گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این سامانه با هدف یکپارچهسازی اطلاعات، کاهش بروکراسی، تسریع روند صدور مجوزها و تسهیل ارتباط میان سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است.
سجاد پاکگهر، مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند، با تشریح این روند گفت: سامانه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و تکمیل تأسیسات گردشگری بهگونهای طراحی شده تا متقاضیان بتوانند تمامی مراحل اداری، بارگذاری مدارک و پیگیری درخواستها را به صورت برخط انجام دهند.
وی افزود: متقاضیان ابتدا باید در سامانه my.mcth.ir ثبتنام و سپس با ورود به حساب کاربری خود نوع مجوز مورد نظر را انتخاب کنند. تکمیل فرم درخواست، بارگذاری مدارک شامل طرح توجیهی، مستندات توان مالی، برنامه فیزیکی و سایر مستندات، مرحله دریافت کد رهگیری را به دنبال خواهد داشت. مراحل اعتبارسنجی مدارک، ارائه تعهدنامه محضری، گواهی عدم بدهی بانکی و اعلام زمان بازدید کارشناسان نیز از طریق سامانه و پیامک اطلاعرسانی میشود.
مدیر توسعه گردشگری تصریح کرد: برای دریافت مجوز ایجاد یا اصلاح تأسیسات گردشگری، ارائه مدارکی مانند پروانه ساخت از شهرداری، تأیید نقشهها و پاسخ به استعلامات ضروری است و متقاضیان باید این مدارک را در سامانه بارگذاری کنند.
پاکگهر همچنین با تأکید بر لزوم بارگذاری دقیق اسناد مالکیت زمین توضیح داد: متقاضیان باید مدارک متناسب با نوع مالکیت خود از جمله اسناد رسمی، قراردادهای اجاره از دستگاههای اجرایی، اجارهنامه همراه رضایت محضری مالک یا قراردادهای اداره اوقاف را در سامانه ارائه کنند.
وی هدف از این روند مکانیزه را سهولت صدور مجوز، شفافیت در الزامات قانونی و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه سرمایهگذاری گردشگری در منطقه دانست و افزود: رونق گردشگری در اروند میتواند نقش مهمی در اشتغالزایی و شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی منطقه داشته باشد.