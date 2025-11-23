خبرگزاری کار ایران
رشد ۲۰ درصدی پروازها و ۲۴ درصدی مسافران فرودگاه بین‌المللی کیش در آبان ۱۴۰۴

رشد ۲۰ درصدی پروازها و ۲۴ درصدی مسافران فرودگاه بین‌المللی کیش در آبان ۱۴۰۴
در ادامه روند صعودی ترددهای هوایی جزیره کیش، آمار آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعداد پروازها، جابه‌جایی مسافران و میزان بار همراه مسافر نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل‌توجهی داشته است.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بر اساس آمار مقایسه‌ای فرودگاه بین‌المللی کیش در آبان ۱۴۰۴، مجموع ۲ هزار و ۲۹۹ پرواز شامل هزار و ۱۴۷ پرواز ورودی و هزار و ۱۵۲ پرواز خروجی در این ماه انجام شده که حاکی از افزایش ۲۰ درصدی نسبت به آبان سال گذشته است.

در بخش جابه‌جایی مسافر نیز طی این ماه ۲۸۲ هزار و ۸۰۹ مسافر در فرودگاه کیش تردد داشته اند که از این تعداد، ۱۴۴ هزار و ۵۶۷ نفر مسافر ورودی  و ۱۳۸ هزار و ۲۴۲  مسافر خروجی بوده‌اند آماری که رشد ۲۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

شلوغ ‌ترین روز آبان ماه نیز ، جمعه ۲۳ آبان بوده است؛ روزی که فرودگاه کیش ۱۰۹ پرواز را به خود اختصاص داد و در مجموع ۷  هزار و ۵۱ مسافر ورودی و ۷  هزار و ۶۳۰ مسافر خروجی از خدمات فرودگاه کیش بهره مند شدند. تردد مسافر در این روز به ۱۴ هزار و ۶۸۱ نفر رسید.

پرترددترین مسیر پروازی ماه، تهران – کیش – تهران بود و در بخش بار همراه مسافر نیز نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشته ایم.

همچنین در رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی، بیشترین تعداد سورتی‌پرواز به‌ترتیب متعلق به هواپیمایی کیش با ۵۴۵ سورتی‌پرواز، هواپیمایی آتا با ۳۱۲ سورتی‌پرواز و هواپیمایی فلای‌کیش با ۲۵۰ سورتی‌پرواز است.

 

