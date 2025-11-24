خبرگزاری کار ایران
پیروزی تیم فوتبال پیشکسوتان جلفا و منطقه آزاد ارس در دیدار دوستانه با تیم هنرمندان تبریز

کد خبر : 1718383
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار دوستانه میان تیم هنرمندان تبریز و تیم پیشکسوتان هیات فوتبال شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد و با برتری ۴ بر ۳ به سود پیشکسوتان پایان یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این دیدار دوستانه با هماهنگی هیئت فوتبال شهرستان جلفا و مدیریت منطقه آزاد ارس در فضایی صمیمی و پرنشاط برگزار شد و بازیکنان دو تیم نمایشی جذاب و پرگل از توان فنی و روحیه ورزشی خود ارائه کردند.  

پیشکسوتان فوتبال جلفا و منطقه آزاد ارس با بهره‌گیری از هماهنگی تیمی و انسجام در خط حمله توانستند در جریان مسابقه، برتری خود را بر حریف تثبیت کنند. در مقابل تیم هنرمندان تبریز با بازی تهاجمی و موقعیت‌سازی‌های پیاپی تا دقایق پایانی برای جبران نتیجه تلاش کرد.  

در نهایت این رقابت مهیج پس از ۹۰ دقیقه تلاش و بازی جوانمردانه با نتیجه ۴ بر ۳ به سود پیشکسوتان جلفا و منطقه آزاد ارس خاتمه یافت.

 

