پیروزی تیم فوتبال پیشکسوتان جلفا و منطقه آزاد ارس در دیدار دوستانه با تیم هنرمندان تبریز

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این دیدار دوستانه با هماهنگی هیئت فوتبال شهرستان جلفا و مدیریت منطقه آزاد ارس در فضایی صمیمی و پرنشاط برگزار شد و بازیکنان دو تیم نمایشی جذاب و پرگل از توان فنی و روحیه ورزشی خود ارائه کردند.

پیشکسوتان فوتبال جلفا و منطقه آزاد ارس با بهره‌گیری از هماهنگی تیمی و انسجام در خط حمله توانستند در جریان مسابقه، برتری خود را بر حریف تثبیت کنند. در مقابل تیم هنرمندان تبریز با بازی تهاجمی و موقعیت‌سازی‌های پیاپی تا دقایق پایانی برای جبران نتیجه تلاش کرد.

در نهایت این رقابت مهیج پس از ۹۰ دقیقه تلاش و بازی جوانمردانه با نتیجه ۴ بر ۳ به سود پیشکسوتان جلفا و منطقه آزاد ارس خاتمه یافت.

