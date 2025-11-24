شلمچه معطر به عطر فاطمی؛ آیین سوگواری حضرت زهرا(س) در مدیریت توسعه برگزار شد
همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها، مراسم عزاداری و بزرگداشت آن حضرت با حضور کارکنان مدیریت توسعه شلمچه و نیروهای گمرک شلمچه در نمازخانه این مجموعه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مراسم گرامیداشت شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها صبح امروز در نمازخانه مدیریت توسعه شلمچه برگزار شد. این مراسم با حضور کارکنان مدیریت توسعه شلمچه و نیروهای گمرک شلمچه همراه بود و فضای معنوی ویژهای در مجموعه ایجاد کرد.
برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه سخنران مراسم که اجرای مداحی را نیز برعهده داشت، به تبیین جایگاه حضرت زهرا(س) در تاریخ اسلام پرداخت. او در سخنان خود بر ضرورت الگوگیری از سیره اخلاقی، عبادی و ولایی آن حضرت در محیطهای کاری و زندگی روزمره تأکید کرد.
پس از بیانات سخنران، مراسم مرثیهسرایی و ذکر مصائب اهلبیت(ع) برگزار شد که حالوهوای معنوی ویژهای به جمع حاضران بخشید.
گفتنی است در آستانه برگزاری این مراسم، دیروز ایستگاه صلواتی توسط مدیریت توسعه شلمچه در محوطه مجموعه برپا شده بود و از کارکنان و مراجعان با چای و پذیرایی گرم استقبال شد.
در بخش پایانی مراسم، یاد و خاطره مرحوم شهاب خواجه از نیروهای خدوم مجموعه گرامی داشته شد و حاضران با قرائت فاتحه از خدمات و اخلاق نیکوی او یاد کردند.