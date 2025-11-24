منطقه آزاد انزلی یک فرصت بسیار خوب در مسیر توسعه استان گیلان و حتی کشورمان محسوب می شود

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، احمد آقایی بازرس گیلان با ارائه تحلیلی از فرآیندهای مدیریتی طی شده طی دو دهه اخیر در نخستین منطقه آزاد شمال کشور، بیان کرد: منطقه آزاد انزلی طی این مدت از راهبرد واردات کالای صرف عبور کرده و نگاه چند بعدی نسبت به ظرفیت های متنوع استان در این منطقه وجود دارد.

بازرس کل گیلان با اشاره به تفاوت های موجود در ظرفیت ها و فرصت های هر یک از مناطق آزاد، بر لزوم بهره گیری از استعدادهای استان از سوی مدیران تأکید نموده و با بیان اینکه سرمایه گذاران در نظام اقتصادی کشورمان به دو گروه تقسیم می شوند گروهی سرمایه گذار نما تحت عنوان سرمایه بر، بوده و بخش دیگر سرمایه گذار واقعی که همان سرمایه گذاران خوشنام است، افزود: سرمایه دارنماها هیچ آورده ای نداشته، از صلاحیت و آمادگی لازم نیز برخوردار نمی باشند، متوسل به نیرنگ شده و از رانت های مختلف جهت انتفاع و غارتگری خود سایه امنی ایجاد می کنند. افرادی که بهره هوشی بالایی نیز برخوردارند و در یک فرصت زمانی کوتاه، ثروت فراوانی برای خود به وجود می آورند.

وی با تفسیری از بیانات حضرت علی(ع) نسبت به فقر و نقش آن در ناهنجاری های فردی اجتماعی چنین نتیجه گرفت که مدیری که بخواهد اشتغالزایی نموده و چهره فقر را محو نماید باید دستان او را بوسید.

احمد آقایی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی بستر اشتغال است، نباید متمرکز در واردات و صادرات بود بلکه باید در حوزه گردشگری و گردشگری دریایی از ظرفیت بخش خصوصی واقعی نیز بهره برد، اضافه کرد: باید از نعمت های موجود در استان با بهره گیری از اصل عدالت به صورت خردمندانه ای استفاده کنیم؛ در غیر این صورت در روز قیامت پاسخگوی ناهنجاری های موجود نشویم چراکه ما مدیر شدیم تا چنین مشکلاتی ایجاد نگردد.

بازرس کل گیلان با تأکید براینکه باید سرمایه گذاران خوشنام را فرصت تلقی کرد نه تهدید، و دسته اول را باید تهدید قلمداد نمود، گفت: باید از ظرفیت های قانونی جهت اهلیت سنجی سرمایه گذاران متقاضی استفاده نمود و برای سرمایه گذاران واقعی که تمام تلاش آنها برای اشتغال و فقرزدایی است باید فرش قرمز پهن کنیم، با اولویت هم استانی های خود؛ در صورت نبود از سرمایه گذاران سایر نقاط کشور بهره برد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذار خوشنام دنبال امنیت است و دستگاه های نظارتی مکلف به حمایت قانونی از سرمایه گذاران خوشنام و ایجاد ناامنی قانونی برای سرمایه برها می باشند افزود: دومین محور فعالیت ما کمک به مدیران توانمند است. در واقع دستگاه نظارتی با تمام توان در کنار مدیران خوشنام و خوشفکر، خردورز، برنامه دار و برنامه محور قرار دارد، چراکه بزرگترین سرمایه ما، سرمایه انسانی است و مدیران خوش فکر، خردمند و خرد ورز؛ سرمایه های مادی و اقتصادی را جلب می کنند.

احمد آقایی با انتقاد از مدیران ضعیف، مدیران بدون برنامه را آفت و تهدید نظام مدیریتی عنوان کرد و با تصریح براینکه مدیری که خوش فکر باشد، بستر سازی می کند من دست و پای او را می بوسم، گفت: مدیران میدانی و روحیه فکر بسیجی دارند باید از آنها قدردانی نمود و ما مکلف به صیانت از آبرو و شرافت آنها حفاظت کنیم و هر گز به دنبال آسیب زدن به شجاعت مدیران نبوده و نیستیم.

بازرس کل گیلان تقاضای خود را از رسانه ها براین موضع قرار داد که رسانه ها، امین حاکمیت و مردم می باشند، رسانه ها برای ما فرصت قلمداد می شوند، رسانه ها با رعایت اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیر بوده و با آبروی مدیران بازی نمی کنند.

وی با بیان اینکه رسانه هایی که خارج از مدار اخلاق حرفه ای عمل کنند با واکنش مردم مواجه می شوند، تأکید کرد: چنین رسانه هایی در واقع باج خواه بوده و رسانه محسوب نمی شوند و در عین حال هر مدیری رسانه را تهدید می کند او مدیرنما بوده و در کار خود لغزش دارد.

احمد آقایی با تصریح مجدد براینکه مدیران سرمایه کشور محسوب می شوند، از رسانه ها خواست که بدون مبنا با آبروی مدیران بازی نکنند و در مقابل مدیران نیزپاسخگوی رسانه ها بوده و درب های اطلاع رسانی را باز نمایند.

بازرس کل استان در مورد علت حضور در منطقه آزاد انزلی ، گفت : با توجه به اهمیت و جایگاه مناطق ویژه اقتصادی و تجاری در توسعه و پیشرفت کشور ، سازمان بازرسی کل کشور تصمیم گرفت که یک گروه ویژه برای این مناطق با عنوان (گروه ویژه مناطق آزاد اقتصادی و تجاری ، صنعتی ) ایجاد کند که در گیلان آقای علیرضا خجسته با توجه به عملکرد و شایستگی های کاری به عنوان سربازرس این گروه منصوب شدند که باید حضور ایشان در این سمت را ضامن همکاری، هم افزایی و حمایت بیشتر از مجموعه منطقه آزاد انزلی و فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی این منطقه ارزیابی کرد.

طاعتی مقدم:

مصطفی طاعتی مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان نیز در این دیدار با بیان اینکه به دلیل عملکرد گسترده و متنوع و جوامع هدف بسیار زیاد منطقه آزاد انزلی، این سازمان نیازمند نهاد منظر و مبشر است، اظهار داشت: طی این مدت راهبرد تیم مدیریتی کنونی سازمان مبتنی بر ترسیم و اجرای دقیق و شفاف فرآیندهای اداری در بستر قانونی جهت پاسخگویی سریع و شفاف به نهادهای نظارتی است.

وی با ابراز تشکر از همکاری مدیران بخش های مختلف سازمان بازرسی استان از حضور نماینده این سازمان در منطقه آزاد انزلی به منظور تسهیل و تسریع در همکاری های فی مابین استقبال کرد و این حضور را برای مدیران توانمند و سرمایه گذاران واقعی امید بخش اعلام نمود.

گفتنی است در پایان آقای علیرضا خجسته به عنوان سربازرس گروه ویژه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی معرفی شد.

