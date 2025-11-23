به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، رقابت‌های چندجانبه کشوری کشتی فرنگی به مناسبت هفته بسیج و با عنوان «جام پهلوان اسماعیل عباسی» روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی هیأت کشتی منطقه آزاد اروند در سالن‌ ورزشی شادروان فتاحی آبادان برگزار شد.

این رویداد با حضور ۲۹۵ کشتی‌گیر از استان‌های فارس، بوشهر، اصفهان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و نیز تیم‌هایی از شهرهای ایذه، بهبهان، اندیمشک، اهواز، جایزان، مسجدسلیمان و بندر امام همراه بود.

در پایان این رقابت‌ها، تیم منطقه آزاد اروند با نمایش قدرتمند، عنوان قهرمانی دو رده سنی نوجوانان و جوانان را از آن خود کرد.

در رده سنی نوجوانان، تیم‌های بهبهان و اندیمشک به ترتیب دوم و سوم شدند و در رده سنی جوانان نیز ایذه و شیراز رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی، “امیرحسین علوانی‌نیا” به‌عنوان فنی‌ترین کشتی‌گیر نوجوانان و “کامران بک پیکری‌شد” به‌عنوان فنی‌ترین کشتی‌گیر جوانان معرفی شدند.

همچنین تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

در مراسم اختتامیه، هیأت کشتی منطقه آزاد اروند با هدف حمایت از استعدادهای بومی و تقویت روند توسعه کشتی در این منطقه، مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال پاداش نقدی به ورزشکاران اروندی که طی ماه‌های اخیر عملکرد رو به رشدی داشته‌اند اهدا کرد.

در مراسم پایانی این رقابت‌ها، از پهلوان اسماعیل عباسی به‌عنوان اسوه و پیشکسوت ارزنده و سازنده کشتی منطقه، تجلیل به‌عمل آمد.

همچنین از سوی برگزار کنندگان این رقابت‌ها، از اصحاب رسانه و ورزشی‌نویسان منطقه که در مسابقات مختلف ورزشی، عهده‌دار پوشش رقابت‌ها هستند، تقدیر شد.