مصوبات سفر وزیر اقتصاد به منطقه آزاد ارس
در جریان سفر دکتر مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منطقه آزاد ارس، مجموعهای از مصوبات کلیدی با هدف گسترش تجارت، بهبود فضای سرمایهگذاری و تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی به تصویب رسید؛ مصوباتی که از لغو بخشنامههای متعارض تا ایجاد بانک مستقل مناطق آزاد و توسعه همکاریهای فرامرزی را دربرمیگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس؛ دکتر مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با همراهی دکتر مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد روز پنج شنبه 29 آبان ماه در سفر به منطقه آزاد ارس ضمن حضور در جمع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ارس، از پروژه گلخانه ای گوزل طبیعت و گمرک این منطقه بازدید کرد.
وزیر اقتصاد در این سفر سه پروژه مهم عمرانی و صنعتی ارس را نیز شامل محور ارتباطی «شهدای اقتدار»، مجتمع پالایشگاهی سوان ارس و واحد تولیدی فولاد تاو استیل را افتتاح کرد.
که «افقهای جدید برای تجارت و سرمایهگذاری» است، به شرح زیر می باشد:
۱- لغو تمام بخشنامههای متعارض با قوانین
۲- تحقق تجارت آزاد در مناطق آزاد
۳- هماهنگی با بانک مرکزی برای حذف محدودیتهای ارزی در مناطق آزاد
۴- مشارکت نهادهای مالی از جمله بانک ها با مناطق آزاد
۵- تعیین بانک معین برای منطقه آزاد ارس
۶- ایجاد بانک مستقل برای کل مناطق آزاد
۷- تسریع استرداد مالیات (حداکثر یکماهه)
۸- تقسیط حداکثری مالیات واحدهای دارای معافیت ۲۰ ساله
۹- راه اندازی کارت شهروندی برای مناطق آزاد
۱۰- حذف قیمتگذاری های دستوری در مناطق آزاد
۱۱- افزایش سهمیه کالای همراه مسافر
۱۲- تسهیل ورود خودروهای گذر موقت
۱۳- تاسیس اتاق های بازرگانی مستقل برای هر منطقه آزاد
۱۴- ایجاد مناطق آزاد مشترک با ارمنستان، آذربایجان و ترکیه