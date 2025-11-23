خبرگزاری کار ایران
مصوبات سفر وزیر اقتصاد به منطقه آزاد ارس

مصوبات سفر وزیر اقتصاد به منطقه آزاد ارس
کد خبر : 1718100
در جریان سفر دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منطقه آزاد ارس، مجموعه‌ای از مصوبات کلیدی با هدف گسترش تجارت، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی به تصویب رسید؛ مصوباتی که از لغو بخشنامه‌های متعارض تا ایجاد بانک مستقل مناطق آزاد و توسعه همکاری‌های فرامرزی را دربرمی‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس؛ دکتر مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با همراهی دکتر مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد روز پنج شنبه 29 آبان ماه در سفر به منطقه آزاد ارس ضمن حضور در جمع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ارس، از پروژه گلخانه ای گوزل طبیعت و گمرک این منطقه بازدید کرد.

وزیر اقتصاد در این سفر سه پروژه مهم عمرانی و صنعتی ارس را نیز شامل محور ارتباطی «شهدای اقتدار»، مجتمع پالایشگاهی سوان ارس و واحد تولیدی فولاد تاو استیل را افتتاح کرد.

مصوبات سفر وزیر اقتصاد به منطقه آزاد ارس

که «افق‌های جدید برای تجارت و سرمایه‌گذاری» است، به شرح زیر می باشد:

۱- لغو تمام بخشنامه‌های متعارض با قوانین

۲- تحقق تجارت آزاد در مناطق آزاد

۳- هماهنگی با بانک مرکزی برای حذف محدودیت‌های ارزی در مناطق آزاد

۴- مشارکت نهادهای مالی از جمله بانک ها با مناطق آزاد

۵- تعیین بانک معین برای منطقه آزاد ارس

۶- ایجاد بانک مستقل برای کل مناطق آزاد

۷- تسریع استرداد مالیات (حداکثر یک‌ماهه)

۸- تقسیط حداکثری مالیات واحدهای دارای معافیت ۲۰ ساله

۹- راه اندازی کارت شهروندی برای مناطق آزاد

۱۰- حذف قیمت‌گذاری های دستوری در مناطق آزاد

۱۱- افزایش سهمیه کالای همراه مسافر

۱۲- تسهیل ورود خودروهای گذر موقت

۱۳- تاسیس اتاق های بازرگانی مستقل برای هر منطقه آزاد

۱۴- ایجاد مناطق آزاد مشترک با ارمنستان، آذربایجان و ترکیه

 

انتهای پیام/
