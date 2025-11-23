خبرگزاری کار ایران
فعالیت پایدار خطوط مسافربری کشتیرانی والفجر در خلیج‌فارس/ هیچ‌گونه اختلالی در سفر‌های دریایی پاییزی وجود ندارد

تمامی خطوط مسافربری کشتیرانی والفجر، مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده در حال فعالیت است و جابه‌جایی مسافران در مسیر‌های بین‌المللی خلیج‌فارس بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش ایلنابه نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، خطوط مسافربری دریایی بندرلنگه–دبی، بندرعباس–شارجه و خرمشهر–کویت به‌طور مداوم و خط خرمشهر – بصره بنا به نیاز با استفاده از شناورهای ایمن، خدمه حرفه‌ای و برنامه‌ریزی عملیاتی دقیق، طبق روال عادی در حال خدمت‌رسانی هستند.

کاپیتان مایلی‌کهن، مدیرعامل کشتیرانی والفجر، با اشاره به آغاز فصل پاییز و احتمال تغییرات مقطعی در شرایط جوی خلیج‌فارس تأکید کرد: تمامی سفرها طبق زمان‌بندی در حال انجام است و فقط در صورت صدور هشدارهای دریایی و توصیه‌های ایمنی از سوی مراجع تخصصی و در شرایطی که حفظ ایمنی مسافران و شناورها ضرورت داشته باشد، اصلاحاتی در برنامه سفرها اعمال خواهد شد.

در چنین مواردی، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع از طریق وب‌سایت رسمی شرکت، شبکه‌های اجتماعی، دفاتر فروش بلیت و سایر مجاری رسمی صورت خواهد گرفت تا مسافران از آخرین وضعیت سفرها آگاه باشند.

مدیرعامل کشتیرانی والفجر بر فراهم بودن امکان خرید بلیت به‌صورت آنلاین و حضوری اشاره کرد و یادآور شد: ارتقاء کیفیت خدمات، بهبود زیرساخت‌ها، نوسازی تدریجی ناوگان، افزایش دسترسی مسافران به خدمات برخط و توسعه تعاملات بین‌المللی از اهداف اصلی کشتیرانی والفجر است.

شایان ذکر است کشتیرانی والفجر با جابه‌جایی منظم مسافران طی چهار دهه در تمام ایام سال، نقش مهمی در تسهیل سفرهای دریایی میان بنادر ایران و کشورهای همسایه ایفا کرده است.

 

