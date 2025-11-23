به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هیأت‌مدیره این سازمان با افزایش ماخذ عوارض گمرکی خودروهای احتراقی بالای ۲۰۰۰ سی‌سی از ۱۰ به ۱۵ درصد موافقت کرده و این تغییر برای تمامی اظهارها در سامانه خودرویی سازمان لازم‌الاجرا خواهد بود.

روح‌اله خزایی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، با اعلام تصویب این افزایش در هیأت‌مدیره گفت: این تغییر در چارچوب اجرای ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شده و از ۱۵ دی‌ماه برای همه خودروهای ورود دائم با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی اعمال می‌شود.

او افزود: هدف از این مصوبه، ساماندهی ورود خودروهای لوکس، ایجاد توازن منطقی در بازار و تأمین منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های عمومی منطقه است.