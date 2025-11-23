خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای نرخ جدید عوارض خودروهای اروندی از ۱۵ دی‌ماه

اجرای نرخ جدید عوارض خودروهای اروندی از ۱۵ دی‌ماه
کد خبر : 1718093
لینک کوتاه کپی شد.

نرخ عوارض گمرکی خودروهای اروندی با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند افزایش یافت و از ۱۵ دی‌ماه در سامانه خودرویی اجرایی می‌شود؛ تصمیمی که به گفته معاون توسعه اقتصادی، با هدف ایجاد توازن در بازار و ساماندهی ورود خودروهای لوکس اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هیأت‌مدیره این سازمان با افزایش ماخذ عوارض گمرکی خودروهای احتراقی بالای ۲۰۰۰ سی‌سی از ۱۰ به ۱۵ درصد موافقت کرده و این تغییر برای تمامی اظهارها در سامانه خودرویی سازمان لازم‌الاجرا خواهد بود.

روح‌اله خزایی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، با اعلام تصویب این افزایش در هیأت‌مدیره گفت: این تغییر در چارچوب اجرای ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شده و از ۱۵ دی‌ماه برای همه خودروهای ورود دائم با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی اعمال می‌شود.

او افزود: هدف از این مصوبه، ساماندهی ورود خودروهای لوکس، ایجاد توازن منطقی در بازار و تأمین منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های عمومی منطقه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب