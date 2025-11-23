تکمیل زیرساختهای حیاتی صنعت در منطقه آزاد اروند / ۳۰ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب در آستانه بهرهبرداری
علی الیاسی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، از پیشرفت چشمگیر پروژههای زیربنایی در حوزه صنعت خبر داد و گفت: با تکمیل شبکههای جدید آب، فاضلاب و آب شرب در سایت صنعتی خرمشهر، زمینه توسعه فعالیتهای تولیدی و جذب سرمایهگذاریهای تازه در منطقه فراهم میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، معاونت عمران این سازمان با هدف ایجاد جهش در زیرساختهای صنعتی و حمایت از توسعه پایدار، مجموعهای از پروژههای اساسی عمرانی را در دستور کار قرار داده است.
در این راستا، عملیات احداث شبکه فاضلاب صنعتی به طول ۱۰ کیلومتر و همچنین اجرای شبکه آب سایت صنعتی خرمشهر (بخش نخست)به طول ۲۰ کیلومتر در مراحل پایانی قرار دارد.
این پروژهها که در قالب سه طرح مجزا و با اعتباری بالغ بر ۱۷۲۰ میلیارد ریال اجرا میشوند، نقش بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات زیربنایی، افزایش ایمنی تأسیسات و تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی ایفاء خواهند کرد.
با بهرهبرداری از این شبکههای جدید، زیرساختهای حیاتی منطقه به سطح استانداردهای توسعه یافته نزدیک شده و مسیر برای افزایش ظرفیت تولید، رشد سرمایهگذاری و رونق اقتصادی بیش از پیش هموار میشود.
علی الیاسی در پایان تأکید کرد: معاونت عمران همچنان اجرای پروژههای زیرساختی و پشتیبان توسعه اقتصادی را با جدیت دنبال میکند و اقدامات انجامشده تنها بخشی از برنامه گسترده تقویت زیربناهای صنعتی منطقه آزاد اروند است و پروژه های متعددی از جمله احداث خط ۳۳ کیلو وات و شبکه روشنایی و احداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب سایت صنعتی در دست مطالعه یا در آستانه عملیات اجرایی قرار دارند.