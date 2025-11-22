خبرگزاری کار ایران
آغاز لیگ بازی های دیجیتال مناطق آزاد با میزبانی منطقه آزاد ارس

آغاز لیگ بازی های دیجیتال مناطق آزاد با میزبانی منطقه آزاد ارس
اولین دوره لیگ بازی های دیجیتال مناطق آزاد کشور به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد و با استقبال گسترده گیمرها از شهرهای مختلف آذربایجان شرقی آذربایجان غربی و استان های همجوار همراه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ این رویداد سرآغاز برگزاری لیگ منظم و دوره ای بازی های دیجیتال در مناطق آزاد کشور است.

لیگ بازی های دیجیتال با هدف ایجاد ساختاری پایدار برای رقابت های حرفه ای، توسعه زیست بوم بازی، حمایت از استعدادهای جوان و تقویت صنایع خلاق طراحی شده است. 

طبق برنامه ریزی ها دوره های بعدی این لیگ در سایر مناطق آزاد کشور برگزار خواهد شد تا علاوه بر گسترش شبکه رقابت ها، زمینه تعامل و پویایی بیشتر میان مناطق آزاد فراهم شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بازدید از این رویداد با تأکید بر اهمیت این گونه مسابقات در پیشبرد اهداف اقتصاد دیجیتال گفت: لیگ بازی های دیجیتال ظرفیت بسیار ارزشمندی برای ارتقای جایگاه مناطق آزاد،  جذب گردشگران جوان و حرکت به سمت برگزاری رویدادهای بزرگ و بین المللی در کشور است. 

رضا مسرور افزود: چشم انداز توسعه این لیگ، میزبانی رقابت های بین المللی بازی های دیجیتال در مناطق آزاد است و این مسیر میتواند زمینه ساز شکوفایی بیشتر صنعت گیم و صنایع خلاق در کشور شود.

گفتنی است؛ این دوره از مسابقات با استقبال قابل توجه علاقه مندان همراه شد و نقطه آغازین حرکتی جدید در حوزه سرگرمی دیجیتال و اقتصاد خلاق مناطق آزاد کشور به شمار می رود.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
