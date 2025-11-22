اجلاس بینالمللی دیپلماسی فناوری و نوآوری در ماکو برگزار میشود
آیین امضای تفاهمنامه چهارجانبه همکاری برای برگزاری «اجلاس بینالمللی دیپلماسی فناوری و نوآوری» برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این مراسم که با حضور معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، رئیس دانشگاه ارومیه، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرمانداران شهرستان های ماکو و پلدشت برگزار شد، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به پیشینه برگزاری رویدادهای بینالمللی در منطقه گفت: در سالهای گذشته دو اجلاس برگزار کردیم و دیپلماسی فناوری و نوآوری بهعنوان سومین اجلاس بینالمللی ماکو برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه هدف ما این است که ماکو را به مرکز فناوری و نوآوری مناطق آزاد کشور تبدیل کنیم افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، همه ترددهای بینالمللی از طریق این منطقه انجام شد و این نشان میدهد که ماکو ظرفیت تبدیلشدن به محل فعالیت نخبگان و دانشمندان را دارد. آینده ماکو بهسمت نسل هفتم مناطق آزاد و فناوریهای نوین حرکت میکند.
وی با اشاره به تصویب طرح جامع منطقه آزاد ماکو در شورایعالی مناطق آزاد و هیئت دولت افزود: طرح جامع ماکو، نقشه راه توسعه این منطقه در ۲۰ سال آینده است و با اجرای آن، ماکو در مسیر تبدیلشدن به یک منطقه آزاد نسل جدید قرار میگیرد.
گروسی همچنین با اشاره به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ماکو گفت: ماکو در کریدور شرق به غرب قرار گرفته و یکی از حلقههای اصلی اتصال آسیا به اروپا است. در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز تمام ترددهای بینالمللی از طریق ماکو انجام شد که اهمیت راهبردی این منطقه را نشان میدهد.
نقش دانشگاهها در توسعه فناوری در ماکو
محمود رضا زاد باری رئیس دانشگاه ارومیه نیز در این مراسم از ورود دانشگاه به عرصه توسعه منطقه آزاد ماکو خبر داد و گفت: هر جا سخن از توسعه باشد، دانشگاه نقش جدی دارد. ماکو یک منطقه حساس و مهم اقتصادی است و برنامهریزی کردهایم حضور دانشگاه در آن تقویت شود.
وی همچنین به مطالعات بینالمللی اشاره کرد و گفت: در مطالعات دانشگاههای هند، اتصال چابهار به ماکو اهمیت فوقالعادهای دارد.
ماکو؛ قلب تپنده اقتصاد دیجیتال استان
در ادامه قاسم جلیلینژاد با اشاره به مصوبات سفر وزیر ارتباطات گفت: برگزاری اجلاس دیپلماسی فناوری ارتباطات یکی از موضوعات مورد تأکید وزیر بود و قرار شد این اجلاس از نظر علمیتر و عملیتر با حضور کشورهای عضو اکو برگزار شود.
وی افزود: ۱۰ درصد اقتصاد کشور در برنامه هفتم برای حوزه اقتصاد دیجیتال دیده شده و ماکو میتواند محور و قلب تپنده اقتصاد دیجیتال استان باشد.
جلیلینژاد از راهاندازی شعبه پارک فاوا در استان خبر داد و گفت: ۹۵ درصد روستاهای استان تحت پوشش اینترنت هستند و براساس .
وی اضافه کرد: در حوزه فیبر نوری، استان در رتبه سوم کشور قرار دارد و شرکتهای غیردولتی نیز بهزودی در این بخش فعال خواهند شد.
مطالبات شهرستانها: از ضرورت توسعه اینترنت تا نقش فناوری در توسعه
قربانی فرماندار شهرستان پلدشت نیز در این مراسم گفت: مردم پلدشت، بهویژه در روستاهایی که مشکل آنتندهی و اینترنت دارند، با مشکلات جدی روبهرو هستند و انتظار داریم با ورود وزارت ارتباطات این مشکلات برطرف شود.
همچنین تاجفر فرماندار شهرستان ماکو با اشاره به اهمیت رویکردهای توسعهمحور گفت: مناطق آزاد وظیفه توسعه اقتصادی دارند و هیچ توسعهای بدون دانشگاهها و فناوریهای نوین رخ نخواهد داد.
وی تأکید کرد: این تفاهمنامهها نباید فقط روی کاغذ بماند؛ مردم باید اثرات این اقدامات را در زندگی خود لمس کنند.
در پایان مراسم اعلام شد: دبیرخانه سومین اجلاس بینالمللی دیپلماسی فناوری و نوآوری بهصورت رسمی تشکیل شده و این رویداد با حضور کشورهای منطقه، همکاری دانشگاه ارومیه و مشارکت دستگاههای مرتبط، گامی مهم در مسیر آینده فناورانه منطقه آزاد ماکو خواهد بود.