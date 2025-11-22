خبرگزاری کار ایران
مناطق آزاد محور اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی هستند / ماکو به قطب جدید دیتاسنتر کشور تبدیل شد

مناطق آزاد محور اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی هستند / ماکو به قطب جدید دیتاسنتر کشور تبدیل شد
معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر نقش کلیدی مناطق آزاد در توسعه کشور گفت: مناطق آزاد مهم‌ترین نقش را در پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی دارند و سیاست دولت، حمایت جدی از فعالیت‌های تسهیل‌گرانه در این مناطق است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ محمد حاتمی‌زاده در آئین امضای آیین امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه همکاری برگزاری «اجلاس بین‌المللی دیپلماسی فناوری و نوآوری» در این منطقه با اشاره به برخی محدودیت‌های گذشته افزود: برخی ممنوعیت‌ها باعث دلسردی فعالان اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان شده بود.

وی گفت: با پیگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، موضوع صدور مجوز ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در دولت در حال بررسی است.

حاتمی‌زاده همچنین از پیشرفت طرح «دولت هوشمند» خبر داد و گفت: ۱۶ پلتفرم برای استقرار دولت هوشمند تعریف شده که یکی از آن‌ها مربوط به خدمات خروجی مناطق آزاد است. تمام فرآیندها از صدور مجوز تا خدمات گمرکی، دیجیتال و شفاف خواهد شد تا فساد، موازی‌کاری و دخالت انسانی کاهش یابد.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر لزوم سرعت‌بخشی به تحولات دیجیتال در منطقه آزاد ماکو افزود: ماکو به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور باید اجرای مصوبات و روند تحول دیجیتال را با جدیت بیشتری دنبال کند.

حاتمی‌زاده با اشاره به استقرار «چهارمین مرکز داده کشور» در منطقه آزاد ماکو گفت: ایجاد این دیتاسنتر، ماکو را به بهترین نقطه برای میزبانی از شرکت‌های استارتاپی و بین‌المللی تبدیل کرده است.

وی از مذاکرات اخیر با وزیر راه پیش از سفر هیئت ایرانی به چین نیز خبر داد و گفت: خط ریلی مرند ـ چشمه‌ثریا با پیگیری دولت اجرا خواهد شد و نقش مهمی در توسعه اقتصادی شمال‌غرب کشور دارد.

معاون وزارت ارتباطات با اشاره به موقعیت استراتژیک ماکو اظهار داشت: ماکو با مرزهای فعال و شرایط ویژه خود می‌تواند حلقه ارتباطی چهار کشور منطقه باشد. امنیت پایدار این منطقه نیز زمینه‌ساز دعوت و حضور سرمایه‌گذاران خارجی است.

 

