به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ آیین رونمایی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول دیجیتال این منطقه با حضورمسئولین و در حاشیه امضای تفاهم نامه ۴ جانبه اجلاس بین المللی دیپلماسی فناوری و نوآوری برگزار شد.

در این مراسم، هفت فرصت سرمایه‌گذاری تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال که در قالب یک بسته جامع طراحی شده، برای نخستین‌بار معرفی و در معرض ارائه به سرمایه‌گذاران قرار گرفت. این بسته شامل پروژه‌هایی در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، پردازش ابری، مراکز داده، کسب‌وکارهای دیجیتال، خدمات فین‌تک و پروژه‌های نوآورانه نسل جدید مناطق آزاد است.

حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در حاشیه این مراسم گفت: منطقه آزاد ماکو با تصویب طرح جامع توسعه و قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب، ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب فناوری و نوآوری مناطق آزاد کشور را دارد. ماکو امروز آماده ارائه بسته‌های دقیق، قابل سرمایه‌گذاری و مبتنی بر داده به فعالان اقتصادی است.

وی افزود: هفت فرصت سرمایه‌گذاری ارائه‌شده، نقشه راه جذب سرمایه‌گذاری حوزه ICT است و ما این توان را داریم که ماکو را به یکی از مراکز اصلی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل کنیم.

محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات نیز با اشاره به اهمیت مناطق آزاد در پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی گفت: وزارت ارتباطات از توسعه فناوری و تحول دیجیتال در مناطق آزاد حمایت می‌کند و ماکو با برخورداری از مرکز داده بزرگ و زیرساخت‌های ویژه، جایگاه ممتازی در این مسیر دارد.

رئیس دانشگاه ارومیه نیز بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه فناوری تأکید کرده و اعلام کرد این دانشگاه آماده همکاری علمی و پژوهشی برای پیشبرد برنامه‌های فناورانه در منطقه آزاد ماکو است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به پیشرفت‌های زیرساختی، ماکو را «قلب تپنده اقتصاد دیجیتال شمال‌غرب» توصیف کرد.

انتهای پیام/