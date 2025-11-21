تأکید مسئولان فرهنگی در ماکو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو، حجت‌الاسلام محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و حجت‌الاسلام محمدی‌کیاپی، رئیس ستاد اقامه نماز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در دیدار با حسین گروسی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و سپس در نشست مشترک با معاونان، مدیران و کارکنان سازمان، درباره نقش فرهنگ در حکمرانی مطلوب مناطق آزاد به گفت‌وگو پرداختند.

حجت‌الاسلام محمدی در این نشست با تأکید بر اینکه «اقتصاد بدون پشتوانه فرهنگی پایدار نمی‌ماند»، خواستار تدوین پیوست فرهنگی برای تمامی طرح‌های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی منطقه آزاد ماکو شد.

وی با اشاره به بازدید از پروژه‌های فرهنگی ماکو، اظهار کرد: تکمیل این مجموعه‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی می‌تواند در تقویت هویت منطقه و افزایش سرمایه اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با اشاره به تجربه موفق برخی مناطق آزاد جهان، افزود: در کشور ما هنوز فهم دقیقی از کارکرد مناطق آزاد وجود ندارد و این موضوع نیاز به بازنگری جدی دارد.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از الگوهای جهانی با وجود تفاوت شرایط می‌تواند در ارتقای بهره‌وری مدیریتی مناطق آزاد مؤثر باشد.

او همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت ترویج آموزش نهج‌البلاغه، گفت: امسال در مناطق آزاد «سال احیای نهج‌البلاغه» نام‌گذاری شده است و اقدامات متعددی در این زمینه آغاز شده است.

در ادامه وی با تشریح اصول اخلاقی و مدیریتی برگرفته از نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، بر ضرورت عدالت‌ورزی، دوری از خودکامگی، مشورت با نخبگان، امانتداری نسبت به بیت‌المال و خدمت صادقانه به مردم به‌عنوان پایه‌های مدیریت اسلامی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این سفر، حجت‌الاسلام محمدی‌کیاپی، رئیس ستاد اقامه نماز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، به تشریح برنامه‌های این ستاد پرداخت و گفت: اعزام مبلغین، برگزاری دوره‌های نهج‌البلاغه و اجرای اجلاس سراسری نماز سه محور اصلی برنامه‌هاست که با مشارکت مناطق آزاد در حال اجراست.

گفتنی است در حاشیه این سفر، مسئولان فرهنگی کشور از برخی پروژه‌های زیرساختی و فرهنگی منطقه آزاد ماکو بازدید کرده و در جریان روند تکمیل و ظرفیت‌های این طرح‌ها قرار گرفتند.

