ماکو در مسیر تحول لجستیکی
جلسه امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو با حضور جمعی از مسئولان ملی و منطقهای برگزار شد و سخنرانان این مراسم بر اهمیت تقویت زیرساختهای لجستیکی، مرزی و اقتصادی ماکو تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ مدیرعامل این سازمان در این جلسه با اشاره به اهمیت راهبردی ماکو در کریدورهای بینالمللی گفت: منطقه آزاد ماکو در نقطهای قرار دارد که میتواند نقشآفرین اصلی در کریدور شرق به غرب باشد.
حسین گروسی افزود: احداث خط ریلی مرند–چشمهثریا که مورد تأکید وزیر راه و شهرسازی در سفر اخیر به چین نیز قرار گرفته، ظرفیت ماکو را چند برابر خواهد کرد.
وی افزود: سازمان آماده همکاری و حمایت از مجموعه انبارهای عمومی برای توسعه فعالیتها و جذب سرمایهگذار است.
ماکو در صدر ظرفیتهای بالقوه لجستیک کشور
کاظم سلیمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اینکه ۶۳ درصد درآمد کشورهای پیشرفته از لجستیک تأمین میشود، گفت: نظام اقتصادی دنیا بر دو بال حملونقل و گمرک استوار است و مناطق آزاد نقش اساسی در توسعه این بخش دارند.
وی افزود: ماکو از کمنظیرترین پتانسیلهای لجستیکی کشور برخوردار است و میتواند جایگاه ویژهای در اقتصاد ملی به دست آورد.
عمر علیپور نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران نیز با اشاره به تلاشهای مردم مرزنشین گفت: مردم این منطقه در دفاع از کشور همواره پای کار بودهاند و شایسته رفاه بیشتری هستند.
وی ادامه داد: روزانه ۶۵۰۰ نفر در مرزهای آذربایجان غربی تردد دارند و باید مرزهای منطقه آزاد ماکو نیز به همین سطح از فعالیت برسند.
وی از اقدامات منطقه آزاد ماکو در حوزه مدرسهسازی و برچیدن مدارس کانکسی قدردانی کرد.
فریبا عباسی مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی نیز با اشاره به ظرفیتهای گردشگری ماکو گفت: گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی آماده آغاز عملیات بازسازی هتل جهانگردی ماکو است.
وی افزود: ما نسبت به دغدغه اشتغال جوانان منطقه آگاهیم و اعلام میکنیم هر فردی که در حوزه گردشگری دارای تحصیلات و تخصص است، در اولویت جذب این مجموعه قرار خواهد گرفت.