خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای تفاهم‌نامه همکاری جامع میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

امضای تفاهم‌نامه همکاری جامع میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
کد خبر : 1717605
لینک کوتاه کپی شد.

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با هدف گسترش خدمات لجستیکی، توسعه زیرساخت‌های انبارداری و ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری در منطقه، به امضاء رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از   پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو،‌ این تفاهم‌نامه که نقطه عطفی در تقویت جایگاه ماکو در کریدورهای تجاری کشور به شمار می‌رود، با حضور مدیران ارشد دو مجموعه و جمعی از مقامات ملی و منطقه‌ای منعقد شد.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجموعه‌ای کامل از خدمات لجستیکی را در محدوده منطقه آزاد ماکو ارائه خواهد داد. این خدمات شامل انبارداری، تخلیه و بارگیری، بارچینی، حفاظت از کالا، بارشماری، بیمه، جابه‌جایی و نقل‌وانتقال کالا و همچنین اجرای تمامی رویه‌های گمرکی همچون واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت، صدور موقت، مرجوعی و سایر فرآیندهای قانونی است. این فعالیت‌ها در زمینی به وسعت ۴۵ هکتار که در مالکیت شرکت قرار دارد انجام می‌شود.

همچنین دو طرف برای سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های لجستیک، انبارداری و حمل‌ونقل بر اساس طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به توافق رسیدند.

این تفاهم‌نامه گامی مهم در مسیر تبدیل ماکو به یکی از قطب‌های لجستیکی کشور است؛ منطقه‌ای که به دلیل موقعیت راهبردی خود در مسیر کریدورهای بین‌المللی، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در آینده تجارت ایران ایفا کند. افزوده شدن برنامه بازسازی هتل جهانگردی و اعلام آمادگی برای جذب نیروهای بومی در حوزه گردشگری نیز چشم‌انداز توسعه گردشگری ماکو را تقویت می‌کند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری جامع میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری جامع میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری جامع میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری جامع میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری جامع میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب