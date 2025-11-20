صادق:
مسیر ریلی مرند – چشمهثریا با جدیت در حال پیگیری است
وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت راهآهن راهبردی مرند - چشمه ثریا که شبکه ریلی ایران را به شبکه ریلی ترکیه متصل میکند نیز با جدیت در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر اینکه حملونقل ریلی ستون اصلی توسعه پایدار در جوامع و عاملی برای تقویت همگرایی منطقهای است، ادامه داد: عملکرد کارآمد حملونقل ریلی به کاهش موانع فیزیکی و گلوگاههای زیرساختی، رفع موانع غیر فیزیکی و سادهسازی رویهها منجر میشود.
وی یادآور شد: توسعه زیرساختها و رفع گلوگاهها خصوصاً در بخش ریلی و رفع موانع غیر فیزیکی با کشورهای منطقه نیز بهطور مستمر در چارچوب همکاریهای دو جانبه و چندجانبه ایران در حال پیگیری است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با تکمیل این مسیر ریلی، شاخه جنوبی جاده ابریشم به کریدوری تمامریلی مبدل میشود و پیوستگی شبکه ریلی از چین تا اروپا و انتقال سریع و ارزان انواع بار با حداقل توقف را تضمین میکند.
صادق افزود: جمهوری اسلامی ایران اقدامات گستردهای را برای توسعه همکاری ترانزیتی در مسیر چین به اروپا با همکاری کشورهای منطقه در حال پیگیری دارد. ایران بهعنوان کشوری با تمدنی عظیم و شکوهمند، با برخورداری از ظرفیتهای طبیعی، جغرافیایی و انسانی فراوان توانسته است در مسیر توسعه و بهبود روابط حملونقل خود با کشورهای همسایه گامهای ماندگاری بردارد.
عضو کابینه دولت چهاردهم عنوان کرد: ما آمادگی داریم همه توانمندیها و ظرفیتهای خود را برای نیل به اهداف مشترک توسعه ترانزیت از چین تا اروپا به اشتراک بگذاریم و ایران شریکی پایدار و قابل اتکا برای اتصال چین به اروپا با مشارکت همه کشورهای منطقه بوده و خواهد بود.
صادق ادامه داد: بر این باورم برنامهها و اقدامات هماهنگ کشورهای منطقه برای توسعه ترانزیت میان چین و اروپا اثر قابلتوجهی در شکوفایی اقتصاد، تجارت و توسعه منطقهای خواهد داشت.
