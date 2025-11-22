خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اروند عنوان «حامی برتر کتاب» را دریافت کرد

اروند عنوان «حامی برتر کتاب» را دریافت کرد
کد خبر : 1717573
لینک کوتاه کپی شد.

در هفته‌ای که با شعار «برای ایران بخوانیم» به پاسداشت فرهنگ مطالعه و جایگاه کتابداران اختصاص یافته است، معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در جمع اهالی فرهنگ خوزستان به‌ عنوان حامی برتر کتاب معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هم‌زمان با هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار و با شعار ملی «برای ایران بخوانیم» آیین نکوداشت مقام کتابداران و فعالان حوزه نشر با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از چهره‌ های فرهنگی در ساختمان مرکزی کتابخانه‌ های عمومی استان برگزار شد.

در این مراسم، از هادی آبیار مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند به‌ دلیل حمایت‌ های مستمر از برنامه‌ های ترویج کتاب‌خوانی، تقویت کتابخانه‌ ها و پشتیبانی از فعالیت‌ های فرهنگی منطقه با اهدای لوح تقدیر به‌ عنوان حامی برتر کتاب تجلیل شد.

این انتخاب نمادی از نقش‌آفرینی فرهنگی منطقه آزاد اروند در گسترش زیست‌بوم مطالعه، ارتقای دسترسی عمومی به کتاب و حمایت از جریان‌های دانشی و ادبی ارزیابی می‌شود.

مراسم با قدردانی از کتابداران، ناشران و فعالان موثر حوزه مطالعه و با تاکید بر لزوم توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه، همراه بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب