اروند عنوان «حامی برتر کتاب» را دریافت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هم‌زمان با هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار و با شعار ملی «برای ایران بخوانیم» آیین نکوداشت مقام کتابداران و فعالان حوزه نشر با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از چهره‌ های فرهنگی در ساختمان مرکزی کتابخانه‌ های عمومی استان برگزار شد.

در این مراسم، از هادی آبیار مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند به‌ دلیل حمایت‌ های مستمر از برنامه‌ های ترویج کتاب‌خوانی، تقویت کتابخانه‌ ها و پشتیبانی از فعالیت‌ های فرهنگی منطقه با اهدای لوح تقدیر به‌ عنوان حامی برتر کتاب تجلیل شد.

این انتخاب نمادی از نقش‌آفرینی فرهنگی منطقه آزاد اروند در گسترش زیست‌بوم مطالعه، ارتقای دسترسی عمومی به کتاب و حمایت از جریان‌های دانشی و ادبی ارزیابی می‌شود.

مراسم با قدردانی از کتابداران، ناشران و فعالان موثر حوزه مطالعه و با تاکید بر لزوم توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه، همراه بود.

