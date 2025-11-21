خبرگزاری کار ایران
پایان جشنواره تئاتر کوتاه کیش با معرفی برگزیده ها

کد خبر : 1717548
در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کوتاه کیش، برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد هنری در رشته‌های بازیگری، کارگردانی، متن و طرح، فضاسازی و عکاسی معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کوتاه کیش با حضور معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، هنرمندان، داوران، علاقه‌مندان به تئاتر و جمعی از مدیران سازمان و مسئولان محلی برگزار شد و برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

در بخش بازیگری زن، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به دیانا فتاحی برای نمایش «زار» و نازنین زمانی برای نمایش «ذبح مقدس» اهدا شد.

همچنین دراین بخش لوح تقدیر و جایزه نقدی بدون اولویت به فرنوش نیک‌اندیش برای نمایش «بلیط یک‌طرفه»، فاطمه کاظمی برای نمایش «یک هزار و نهصد و چهل و پنج» و مرضیه مقیمی برای نمایش «رودم به میدان می‌رود» اختصاص یافت.

در بخش بازیگری مرد نیز تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به شاهین سلطانی برای نمایش «غراب شیطان» و لوح تقدیر و جایزه نقدی به خسرو امامی برای نمایش «رودم به میدان می‌رود» تعلق گرفت.

در بخش کارگردانی، لوح تقدیر و جایزه نقدی به بهرام برخورداری برای نمایش «یک هزار و نهصد و چهل و پنج» اعطا شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نازنین زمانی برای نمایش «ذبح مقدس» اختصاص یافت.

در بخش فضاسازی، سمیرا گودرزی برای نمایش «زار» موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نیایش حسینی برای نمایش «تر» تعلق گرفت.

در بخش متن و طرح نیز لوح تقدیر و جایزه نقدی بدون اولویت به حجت رحیمی برای نمایش «رودم به میدان می‌رود» و اشمیل نظیر از پاکستان برای نمایش «تریک» اهدا شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مجتبی محمدی برای نمایش «مرثیه‌ای برای کارت‌های سبز» رسید.

در بخش عکاسی، تندیس عکاسی با موبایل به ابراهیم فرهادنژاد و لوح تقدیر این بخش به هدی رئوف اهدا شد. همچنین تندیس عکاسی با دوربین به هومن حیدری و لوح تقدیر به وجیهه شکاری تعلق گرفت.

این رویداد هنری با هدف توسعه تئاتر کوتاه، معرفی استعدادهای نو و ایجاد فرصت برای تبادل تجربه میان هنرمندان در جزیره کیش برگزار شد.

 

