خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعهد رسمی ارائه خدمات پس از فروش باطری موتورسیکلت های شارژی درکیش از ابتدای آبان ماه

تعهد رسمی ارائه خدمات پس از فروش باطری موتورسیکلت های شارژی درکیش از ابتدای آبان ماه
کد خبر : 1717546
لینک کوتاه کپی شد.

واردکنندگان و عرضه کنندگان باطری موتورسیکلت های شارژی در جزیره کیش از ابتدای آبان ماه موظف به ارائه خدمات پس از فروش یکساله هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی ذوقی مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی کیش از تعهد واردکنندگان و فروشندگان باطری موتورسیکلت در جزیره کیش خبر داد و گفت: پیرو گزارشات مردمی درخصوص خرابی باطری موتورسیکلت‌های شارژی در منطقه و با هماهنگی‌های به عمل آمده با دادستان عمومی و انقلاب کیش و مدیریت استاندارد جزیره، کلیه باطری‌های ورودی از کشورهای خارجی و سرزمین اصلی می‌بایست از تاریخ ورود به جزیره به مدت یکسال خدمات پس از فروش را ارائه نموده و به مراجع ذیربط درباره عواقب ناشی از هرگونه نقصان و خرابی، پاسخگو باشند.

ذوقی افزود: مصرف کنندگان باطری‌های مذکور مطلع باشند که از آبان ماه، این اقلام برای ورود به منطقه و ترخیص، تعهد رسمی برای ارائه خدمات پس از فروش به مدت یکسال ارائه نموده‌اند و در صورت هرگونه مشکل و خرابی ناشی از کیفیت فنی، واردکنندگان و عرضه کنندگان آن می بایست پاسخگوی عواقب و مطالبات به حق مردم باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب