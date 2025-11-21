تعهد رسمی ارائه خدمات پس از فروش باطری موتورسیکلت های شارژی درکیش از ابتدای آبان ماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی ذوقی مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی کیش از تعهد واردکنندگان و فروشندگان باطری موتورسیکلت در جزیره کیش خبر داد و گفت: پیرو گزارشات مردمی درخصوص خرابی باطری موتورسیکلت‌های شارژی در منطقه و با هماهنگی‌های به عمل آمده با دادستان عمومی و انقلاب کیش و مدیریت استاندارد جزیره، کلیه باطری‌های ورودی از کشورهای خارجی و سرزمین اصلی می‌بایست از تاریخ ورود به جزیره به مدت یکسال خدمات پس از فروش را ارائه نموده و به مراجع ذیربط درباره عواقب ناشی از هرگونه نقصان و خرابی، پاسخگو باشند.

ذوقی افزود: مصرف کنندگان باطری‌های مذکور مطلع باشند که از آبان ماه، این اقلام برای ورود به منطقه و ترخیص، تعهد رسمی برای ارائه خدمات پس از فروش به مدت یکسال ارائه نموده‌اند و در صورت هرگونه مشکل و خرابی ناشی از کیفیت فنی، واردکنندگان و عرضه کنندگان آن می بایست پاسخگوی عواقب و مطالبات به حق مردم باشند.

