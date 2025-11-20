طرح نظارت هوشمند خدمات تاکسیرانی در کیش کلید خورد
در راستای ارتقاء کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی در جزیره کیش، طرح نظرسنجی مردمی از طریق برچسب های QR Code بر روی تاکسیهای فعال در سطح جزیره آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این طرح با هدف بهبود کیفی خدمات حمل ونقل عمومی ، ارتقاء استانداردهای گردشگری و افزایش رضایتمندی در جزیره کیش اجرایی شده است.
در این طرح با بهره گیری از ابزارهای نوین نظرسنجی تلاش می شود بازخوردهای واقعی و روزآمد از خدمات دهی ناوگان حمل ونقل عمومی کیش دریافت شود.این اقدام نه تنها به پایش مستمر عملکرد تاکسیرانی کمک می کند، بلکه زمینه ساز تصمیم گیریهای دقیق تر و مبتنی بر داده برای ارتقاء خدمات خواهد بود.
افزایش رضایتمندی عمومی، ارتقاء استانداردهای خدمات رسانی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیستم حمل و نقل جزیره از مزایای اجرای این طرح است.
گفتنی است در این طرح، برچسبهای QR Code در محل قابل مشاهده داخل تاکسیها نصب شده اند و مسافران میتوانند با اسکن آنها، نظرات خود را درباره کیفیت خدمات، رفتار راننده ، وضعیت خودرو و سایر شاخصهای مرتبط ثبت کنند.