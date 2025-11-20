طرح نظارت هوشمند خدمات تاکسیرانی در کیش کلید خورد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این طرح با هدف بهبود کیفی خدمات حمل ونقل عمومی ، ارتقاء استانداردهای گردشگری و افزایش رضایتمندی در جزیره کیش اجرایی شده است.

در این طرح با بهره گیری از ابزارهای نوین نظرسنجی تلاش می شود بازخوردهای واقعی و روزآمد از خدمات دهی ناوگان حمل ونقل عمومی کیش دریافت شود.این اقدام نه تنها به پایش مستمر عملکرد تاکسیرانی کمک می کند، بلکه زمینه ساز تصمیم گیریهای دقیق تر و مبتنی بر داده برای ارتقاء خدمات خواهد بود.

افزایش رضایتمندی عمومی، ارتقاء استانداردهای خدمات رسانی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیستم حمل و نقل جزیره از مزایای اجرای این طرح است.

گفتنی است در این طرح، برچسبهای QR Code در محل قابل مشاهده داخل تاکسیها نصب شده اند و مسافران میتوانند با اسکن آنها، نظرات خود را درباره کیفیت خدمات، رفتار راننده ، وضعیت خودرو و سایر شاخصهای مرتبط ثبت کنند.