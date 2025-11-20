خبرگزاری کار ایران
نظارت مستمر بر انبارهای گمرک کیش؛

جلوگیری از رسوب کالا باهدف تقویت چرخه اقتصادی منطقه

کد خبر : 1717529
با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب کیش، مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی و سرپرست اداره کل گمرک ایران انبارها ساماندهی واز رسوب کالا در گمرک کیش جلوگیری می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف بررسی وضعیت کالاهای متروکه و رسوب ‌شده و تسریع در تعیین تکلیف آنها با حضور علی سالمی زاده دادستان عمومی و انقلاب کیش، مهدی ذوقی مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی جزیره و رضا رئیسی‌کیا سرپرست اداره کل گمرک ایران در کیش از انبارهای گمرکی این منطقه بازدید کردند.

درجریان این بازدید، مسئولان مربوطه بر ضرورت ساماندهی انبارها و جلوگیری از رسوب طولانی مدت کالاهای متروکه تأکید کردند.

مهدی ذوقی مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی کیش، در این خصوص اعلام کرد: مهلت ماندگاری و متروکه شدن کالا برای کالاهای اساسی، دارویی و مایحتاج ضروری جزیره شش ماه تعیین شده است، در حالی که برای سایر کالاها این مهلت به یک سال افزایش یافته است. این تدابیر برای تسهیل تجارت و تأمین نیازهای منطقه اتخاذ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کیش نیز ضمن صدور دستورات لازم  برای تسریع فرآیندها، تأکید کرد: کالاهای غیرقابل استفاده باید با قید فوریت فهرست ‌برداری شوند تا مراحل قانونی برای تعیین تکلیف و امحای آنها انجام گیرد. همچنین، برای کالاهای مجهول‌المالک، از طریق ستاد فرمان امام (ره) اقدام خواهد شد تا حقوق عمومی حفظ شود.

علی سالمی‌زاده ابراز امیدواری کرد که با اجرای این دستورات، وضعیت انبارهای گمرکی کیش بهبود یابد و از هدررفت منابع جلوگیری شود.

گفتنی است این بازدید بخشی از تلاش‌های هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای کاهش رسوب کالا در گمرکات و بازگشت سریع ‌تر آنها به چرخه اقتصاد است.

