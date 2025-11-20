خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جشنواره بین المللی تئاتر کوتاه کیش به خانه آخر رسید

جشنواره بین المللی تئاتر کوتاه کیش به خانه آخر رسید
کد خبر : 1717526
لینک کوتاه کپی شد.

در سومین روز ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کوتاه کیش، سه اثر نمایشی در بخش کشتی بر روی لنج اجرا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در سومین روز برگزاری ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کوتاه کیش، سه اثر نمایشی با استقبال تماشاگران و علاقه‌مندان به هنر تئاتر در اسکله صیادی و بر روی لنج اجرا شد.

در این بخش، نمایش‌های «1945» به کارگردانی بهرام برخورداری از تهران، «جزر و مد شهادت‌نامه‌ها» به کارگردانی جواد پورابراهیمی از تهران و «غراب شیطان» به کارگردانی شاهین سلطانی از پردیس به نمایش درآمدند.

گفتنی است مراسم اختتامیه ومعرفی آثار برتر این جشنواره 29 مهر در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب