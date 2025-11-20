خبرگزاری کار ایران
آغاز مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ اسکواش کیش کاپ

مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ اسکواش کیش کاپ با حضور 57 بازیکن از سراسر کشور در حال برگزاریست.

 به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ حرفه‌ای اسکواش (کیش کاپ) از ۲۷ مهرماه در سالن اسکواش مجموعه ورزشی المپیک کیش آغاز شده وتا 30 مهر با حضور 57 بازیکن برتر از سراسر کشور در دو بخش بانوان و آقایان ادامه دارد.

رقابت‌های کیش کاپ با هدف ارتقای سطح فنی بازیکنان ایرانی، فراهم‌سازی بستر حضور حرفه‌ای در میادین بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های زیرساختی کیش به‌عنوان مقصدی برای میزبانی رویدادهای جهانی اسکواش در قالب مسابقات انفرادی و در سطح بازی‌های جایزه بزرگ بین‌المللی برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان این رقابت‌ها بر اساس رنکینگ بین‌المللی فدراسیون جهانی اسکواش (PSA) در جدول اصلی قرار گرفته‌اند و طی چهار روز مسابقه برای کسب عنوان قهرمانی و جایزه ویژه این دوره به مصاف یکدیگر می‌روند.

 برگزاری این رقابت‌ها در کیش، گامی مهم در مسیر توسعه ورزش حرفه‌ای اسکواش و تثبیت جایگاه این جزیره به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی ورزش‌های سالن‌ محور کشور به‌شمار می‌رود.

در بخش فنی این رقابت‌ها، علی کتابفروش به عنوان ناظر فدراسیون وسعید کتابفروش به عنوان سرپرست فنی آقایان حضور دارند. همچنین محسن غلام‌نژاد به عنوان ناظر تیم ملی و مهدی مختاری در جایگاه سرداور، وظیفه نظارت و قضاوت مسابقات را بر عهده دارند. داورانی چون محمدسجاد ذوالفقاری، رامین مجیدی، محمدحسین دیهیمی و مسعود شیری نیز در امر قضاوت همکاری می‌کنند.

در بخش بانوان نیز سرپرستی این دوره از رقابت‌ها بر عهده بهاره کارآگاه است و الهه مولادوست به عنوان سرداور مسابقات حضور دارد. همچنین الهام رمضانی به عنوان ناظر تیم ملی، و داورانی چون ندا سروش، غزاله قدومی‌زاده، مرجان کریمی و مبینا لطفی مسئولیت قضاوت مسابقات بانوان را بر عهده دارند.

