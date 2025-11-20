خبرگزاری کار ایران
تقویت ظرفیت‌های ورزشی؛ تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

در بیست‌ و هشتمین جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری بر ارتقای زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ورزشی جزیره، گسترش برگزاری رویدادهای ورزشی و هم‌افزایی معاونت‌ها تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بیست‌ و هشتمین جلسه شورای معاونین این سازمان به ریاست محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

کبیری در سخنرانی پیش از دستور با تبریک فرا رسیدن هفته تربیت بدنی به فعالان این حوزه، با اشاره به جایگاه ویژه ورزش در کیش گفت: زیرساخت‌های ورزشی جزیره در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما باید با هم‌افزایی معاونت‌ها و برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها ارتقا یابد تا کیش به عنوان یکی از قطب‌های مهم رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی شناخته شود.

وی افزود: ورزش، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، ظرفیت بزرگی برای توسعه گردشگری و جذب رویدادهای بزرگ به جزیره است و این موضوع باید در اولویت اقدامات سازمان قرار گیرد.

در ادامه مسعود رهبری، دبیر برگزاری هفته کیش، با تشریح جزئیات این رویداد گفت: برنامه‌های هفته کیش از ۱۳ تا ۲۰ آبان‌ماه در حوزه‌های مختلف تدوین شده و برای هر روز، رویدادهایی با محوریت یکی از معاونت‌ها طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در این هفته مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با همکاری بخش‌های مختلف سازمان و همراهی مردم و گردشگران برگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های جزیره در سطح ملی و بین‌المللی بیشتر معرفی شود.

همچنین در این جلسه، تشکیل «ستاد ساماندهی اسناد ممیزی» و «ستاد رویدادها» با حضور معاونان مرتبط به تصویب رسید. در پایان، معاونین سازمان و رؤسای شرکت‌های تابعه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف ارائه کردند و برنامه‌های پیش‌ِرو را تشریح کردند.

 

