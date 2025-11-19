روز ورزشی مدیرعامل کیش؛ از رکابزنی تا گفتوگو درباره اقتصاد ورزش
در گرامیداشت هفته تربیتبدنی، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صبح خود را با دوچرخهسواری آغاز کرد و پس از آن در جمع کارکنان معاونت ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات حاضر شد تا از نزدیک در جریان آخرین وضعیت زیرساختهای ورزشی جزیره قرار گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، کبیری در بازدید از مجموعه المپیک، سالنهای اسکواش، وزنهبرداری، تیراندازی ، چندمنظوره و زمین چمن اصلی، ضمن بررسی روند نوسازیها گفت: در مدت کوتاهی کارهای بزرگی انجام شده و امروز میبینیم که کیش، یک گنج پنهان ورزشی در دل خلیج فارس است؛ گنجی که میتواند موتور توسعه گردشگری و سرمایهگذاری جزیره شود.
او با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی ورزش افزود: ورزش فقط نشاط و سلامتی نیست؛ یک فرصت اقتصادی واقعی است. میزبانی تورنمنتها و لیگهای ملی و بینالمللی، میتواند سرمایهگذاران بخش خصوصی را به کیش جذب کند و به اشتغال، گردشگری و برند جزیره جان تازهای بدهد.
در این بازدید، گزارش عملکرد معاونت ورزش ارائه شد که بر اساس آن تاکنون ۱۳ لیگ داخلی توسط ۲۳ هیئت فعال جزیره برگزار شده است. کبیری این روند را نشانهای از پویایی اجتماعی و رشد فرهنگ ورزش همگانی دانست.
وی همچنین از تدوین استاندارد جدید قدردانی از قهرمانان ملی و بینالمللی جزیره خبر داد و تأکید کرد که این اقدام در راستای حمایت از ورزشکاران و ایجاد انگیزه برای نسل جوان انجام خواهد شد.
در پایان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت تداوم نوسازی زیرساختها و حضور بخش خصوصی در توسعه اقتصاد ورزش تأکید کرد و گفت: میتوانیم کیش را به یکی از قطبهای ورزش ایران و منطقه تبدیل کنیم؛ مقصدی که ورزش، اقتصاد و زندگی سالم در آن به هم گره خوردهاند.