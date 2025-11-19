خبرگزاری کار ایران
اجرای 9 نمایش‌ ساحلی در روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر کوتاه کیش

اجرای 9 نمایش‌ ساحلی در روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر کوتاه کیش
در دومین روز برگزاری ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کوتاه کیش، 9 نمایش‌ ساحلی با حضور هنرمندان، ساکنان و گردشگران در اسکله تفریحی کیش اجرا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در ادامه برنامه‌های بخش ساحلی این جشنواره، 9 نمایش با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به تئاتر در سواحل کیش اجرا شد.

در این بخش، نمایش‌های «پناهگاه»، «ذبح مقدس»، «زار»، «مرثیه شوربختی»، «Together»، «رودم به میدان می‌رود»، «تر» ،«Tayraak» از کشور پاکستان و نمایش «صدف‌های خالی از کیش» در بخش جانبی جشنواره از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۲ در اسکله تفریحی کیش اجرا شدند.

ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کوتاه کیش با هدف تقویت تئاتر خیابانی و کوتاه، ایجاد فضای فرهنگی پویا و گسترش ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان در حال برگزاری است.

حضور پرشور هنرمندان، ساکنان و گردشگران در این برنامه‌ها، فضای متفاوتی به دومین روز جشنواره بخشید.

 

