استقبال گسترده کیشوندان از اهدای خون
رییس بیمارستان کیش از استقبال چشمگیر شهروندان و گردشگران از طرح اهدای خون خبر داد و گفت: طی دو روز گذشته بیش از هزار نفر برای اهدای خون مراجعه کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر سعید جاودان سیرت، رییس بیمارستان کیش اظهار کرد: هماهنگیهای لازم با سازمان انتقال خون بندرعباس انجام شده بود و با حمایت این مجموعه و پیگیریهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، تیم انتقال خون استان هرمزگان در جزیره مستقر شده است.
وی افزود: خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از طرح اهدای خون صورت گرفته و تاکنون بیش از هزار نفر برای اهدای خون مراجعه کردهاند. این اقدام باعث میشود عدهای از هموطنان ما از این طریق حیات دوباره پیدا کنند.
رییس بیمارستان کیش با قدردانی از مشارکت مردم جزیره در این پویش تصریح کرد: از همه شهروندان و گردشگران سپاسگزاریم که با حضور خود در این طرح انساندوستانه، به بیماران نیازمند در سراسر کشور یاری میرسانند.
دکتر جاودان سیرت همچنین گفت: با پیگیری های انجام شده تلاش می کنیم به زودی پایگاه انتقال خون در کیش راهاندازی شود و به صورت روزانه پاسخگوی مردم باشد.