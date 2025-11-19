بازگشت کورس زمستانی سوارکاری به کیش پس از 18 سال
با توافق فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش، کورس زمستانی اسبسواری پس از ۱۸ سال وقفه، اسفندماه امسال در جزیره کیش برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، با حضور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و حسین مطیعی سرپرست فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران، نشست مشترکی با هدف همکاری دوجانبه برای برگزاری کورس زمستانی اسبسواری در اسفندماه برگزار شد.
در این نشست مقرر شد دو طرف با هماهنگی یکدیگر، الزامات فنی و زیرساختهای مورد نیاز را برای برگزاری این رقابتها فراهم کنند. بر اساس برنامهریزی انجامشده، این رویداد پس از ۱۸ سال وقفه در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این رقابتها، توسعه گردشگری ورزشی، تقویت ظرفیت میزبانی جزیره در رویدادهای ملی و بینالمللی سوارکاری و گسترش زیرساختهای مرتبط با گردشگری پایدار عنوان شده است.