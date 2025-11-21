به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی،دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مرند و جلفا با فعالان اقتصادی، دکتر مقدم زاده با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این منطقه در حوزه های مختلف گفت: بزرگ‌ترین گلخانه هیدروپونیک خاورمیانه با وسعت ۸۰ هکتار توسط بخش خصوصی در ارس ایجاد شده و عملیات توسعه آن در ۲۳۰ هکتار دیگر آغاز شده است. همچنین شرکت خوشه صبا در اراضی پایین‌دست سد خداآفرین، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ۲۵ هزار هکتار آغاز کرده و تاکنون ۵ هزار هکتار آن عملیاتی شده است.

مقدم‌زاده به بهره‌برداری از بزرگ‌ترین مزرعه سرپوشیده پرورش ماهی سردابی کشور با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰۰ تن اشاره کرد و آن را بخشی از زنجیره غذایی و صادراتی ارس دانست.

او ظرفیت‌های گردشگری ارس را منحصربه‌فرد در سطح کشور خواند و با اشاره به وجود ۵۱ اثر ملی، چهار اثر جهانی ثبت‌شده و دومین ژئوپارک خاورمیانه، گفت: مجموعه این ویژگی‌ها ظرفیت‌های تازه‌ای برای جذب گردشگر ایجاد کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کشور در ادامه افزود: نوروز ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی دقیق رویدادمحور و بهره‌گیری از داده‌ها و تحلیل‌های آماری، ارس موفق شد رتبه نخست جذب گردشگر را میان مناطق آزاد کشور از آن خود کند.

مقدم‌زاده در حوزه انرژی از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت کل ۶۲۵ مگاوات خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال ۱۵۰ مگاوات دیگر آماده بهره‌برداری خواهد شد؛ مابقی ظرفیت نیز طبق برنامه در سال‌های آتی تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس درباره عملکرد عمرانی این منطقه گفت: در نیمه نخست سال جاری ۲۰ پروژه عمرانی که از گذشته نیمه‌تمام مانده بود با اعتباری بالغ بر یک‌همت تکمیل و بهره‌برداری شد و اکنون پروژه‌های اولویت‌دار با ارزش ۱.۲ همت در حال اجراست. برای سال آینده نیز بیش از ۶ همت پروژه زیرساختی پیش‌بینی شده است.

مقدم زاده تاکید کرد: بودجه عمرانی سازمان نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۳۰۰ درصدی داشته که امکان شتاب‌بخشی به تکمیل زیرساخت‌ها را فراهم کرده است.

او سپس به آمارهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: در ۱۰ ماه گذشته مجموع سرمایه‌گذاری جذب‌شده حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ از این رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۱۸۶ درصدی و ۱۲۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۵۷۰ درصدی به ثبت رسیده است. سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده نیز به ۱۶۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه نسبت به سال قبل ۱۶۳ برابر شده است. همچنین صادرات منطقه در هفت‌ماهه امسال به ۲۹۴ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل رشد ۴۹ درصدی را ثبت کرده است.

مقدم‌زاده در پایان با تأکید بر اهمیت حکمرانی یکپارچه در مناطق آزاد گفت: برای آن‌که مناطق آزاد در قامت واقعی خود ظاهر شوند و نقش مؤثر در اقتصاد ملی ایفاء کنند لازم است نظام حکمرانی مطلوب متناسب با ظرفیت‌های این مناطق تعریف شود. تحقق این هدف نیازمند باور مشترک در ساختار اجرایی و حاکمیتی کشور است. درخواست من از وزیر اقتصاد این است که اجرای مدیریت یکپارچه و ماده ۶۵ ابتدا در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه عملیاتی شود تا مزیت‌های رقابتی منطقه احیا گردد.

