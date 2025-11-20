خبرگزاری کار ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد تبریز شد/ سفر به منطقه آزاد ارس برای افتتاح پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌همراه رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و هیأت همراه با هدف سفر به منطقه آزاد ارس وارد تبریز شدند. دیدار با فعالان اقتصادی، بازدید از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از سه پروژه شاخص عمرانی و صنعتی در منطقه آزاد ارس از مهم ترین برنامه های این سفر می باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ورود وزیر اقتصاد و دارایی به فرودگاه تبریز با استقبال بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی،  روح اله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس و هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همراه بود. 

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده وزیر اقتصاد فردا در جریان حضور در منطقه آزاد ارس ضمن دیدار با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان از واحدهای گلخانه‌ای بازدید و سه پروژه بزرگ این منطقه را به بهره‌برداری خواهد رساند. 

این پروژه‌ها شامل کریدور اوراسیا شهدای اقتدار(جاده اوراسیا)، پالایشگاه سوان ارس و کارخانه فولاد تاو استیل است که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای آن‌ها بیش از ۱۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال بوده و پیش‌بینی می‌شود گام مؤثری در توسعه ظرفیت‌های صنعتی و صادرات‌محور منطقه آزاد ارس باشد. 

همچنین نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران و فعالان اقتصادی منطقه، بررسی موانع و چشم‌انداز توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصاد صادراتی از دیگر بخش‌های این سفر رسمی خواهد بود.

 

