به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، طاعتی مقدم در این دیدار با تشریح اولویت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی، مجموعه‌ای از فرصت‌های جدید در حوزه‌های بندری، لجستیکی، تولیدی، گردشگری و فناوری را برای نمایندگان شرکت‌های خارجی ارائه کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی با بهره‌مندی از بندر استراتژیک کاسپین، مزیت‌های ویژه در کریدور شمال–جنوب و زیرساخت‌های رو به توسعه، بهترین بستر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است.

مدیران و نمایندگان شرکت های خارجی حاضر در جلسه نیز ضمن اعلام علاقه‌مندی به بررسی زمینه‌های همکاری مشترک، بر نقش منطقه آزاد انزلی در تسهیل تجارت و اتصال اقتصادی کشورهای حاشیه خزر با بازارهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس تأکید کردند.

پس از پایان این نشست، هیئت سرمایه‌گذاری با همراهی مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان و یونس رنجکش مدیرکل جدی سرمایه‌گذاری استانداری گیلان از بندر کاسپین، پایانه‌های تخلیه و بارگیری، محوطه‌های عملیاتی و زیرساخت‌های لجستیکی منطقه بازدید کردند.

در این بازدید، توضیحات جامعی درباره توانمندی‌های بندر، ظرفیت پهلوگیری شناورها، پروژه‌های توسعه‌ای و نقش بندر کاسپین در شبکه حمل‌ونقل ترکیبی ارائه شد.

گفتنی است؛ برگزاری این‌گونه نشست‌ها و بازدیدهای میدانی در حاشیه کاسپین اکسپو 2025، مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه آزاد انزلی را بیش از پیش هموار می‌سازد.

