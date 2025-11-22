خبرگزاری کار ایران
رایزنی‌های اقتصادی در حاشیه کاسپین اکسپو ۲۰۲۵؛

نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با سرمایه‌گذاران خارجی

در ادامه برنامه‌های حاشیه‌ای نمایشگاه بین‌المللی کاسپین اکسپو 2025، نشست تخصصی مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با گروهی از سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای عراق، کویت و افغانستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،   طاعتی مقدم در این دیدار با تشریح اولویت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی، مجموعه‌ای از فرصت‌های جدید در حوزه‌های بندری، لجستیکی، تولیدی، گردشگری و فناوری را برای نمایندگان شرکت‌های خارجی ارائه کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی با بهره‌مندی از بندر استراتژیک کاسپین، مزیت‌های ویژه در کریدور شمال–جنوب و زیرساخت‌های رو به توسعه، بهترین بستر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است.

مدیران و نمایندگان شرکت های خارجی حاضر در جلسه  نیز ضمن اعلام علاقه‌مندی به بررسی زمینه‌های همکاری مشترک، بر نقش منطقه آزاد انزلی در تسهیل تجارت و اتصال اقتصادی کشورهای حاشیه خزر با بازارهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس تأکید کردند.

پس از پایان این نشست، هیئت سرمایه‌گذاری با همراهی مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان و یونس رنجکش مدیرکل جدی سرمایه‌گذاری استانداری گیلان از بندر کاسپین، پایانه‌های تخلیه و بارگیری، محوطه‌های عملیاتی و زیرساخت‌های لجستیکی منطقه بازدید کردند.

در این بازدید، توضیحات جامعی درباره توانمندی‌های بندر، ظرفیت پهلوگیری شناورها، پروژه‌های توسعه‌ای و نقش بندر کاسپین در شبکه حمل‌ونقل ترکیبی ارائه شد.

گفتنی است؛ برگزاری این‌گونه نشست‌ها و بازدیدهای میدانی در حاشیه کاسپین اکسپو 2025، مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه آزاد انزلی را بیش از پیش هموار می‌سازد.

 

 

