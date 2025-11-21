خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاسپین اکسپو ۲۰۲۵ آغاز شد؛

دریچه‌ای تازه به روی همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه دریای کاسپین

دریچه‌ای تازه به روی همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه دریای کاسپین
کد خبر : 1717310
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه بین‌المللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین (کاسپین اکسپو 2025) با حضور هیئت‌های عالی‌رتبه خارجی و مقامات ملی و استانی گشایش یافت؛ رویدادی که از همان دقایق آغازین با استقبال گرم مهمانان و تمرکز جدی بر ظرفیت‌های تجاری ایران و منطقه آزاد انزلی همراه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از  مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این مراسم افتتاحیه با همراهی هادی حق شناس، استاندار گیلان، مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد که نشانگر حمایت هماهنگ و یکپارچه استان و منطقه آزاد انزلی از توسعه تجارت فرامرزی و تقویت همکاری‌های اقتصادی دریای کاسپین.

پس از افتتاح رسمی، هیئت‌های خارجی شرکت‌کننده در اجلاس کشورهای حاشیه دریای کاسپین نخستین برنامه خود را با بازدید از غرفه‌های نمایشگاه آغاز کردند. آنان در جریان این بازدید، از نزدیک با توانمندی‌های تجاری، اقتصادی، لجستیکی، بندری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشورمان آشنا شدند.

اعضای هیئت‌ها ضمن گفت‌وگو با مدیران حاضر در غرفه‌ها، راهکارهای توسعه تبادلات کالایی، همکاری‌های بندری–دریایی، فرصت‌های صادراتی و مدل‌های مشارکت سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار دادند. برخی از مهمانان خارجی، نمایشگاه امسال را یکی از «پویاترین رویدادهای تجاری حوزه کاسپین» توصیف کرده و بر نقش تعیین‌کننده منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه تبادلات خزر تأکید کردند.

این دوره از کاسپین اکسپو با ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد انزلی، نشست‌های B2B، معرفی ظرفیت‌های بندر کاسپین و نمایش قابلیت‌های لجستیک و حمل‌ونقل ترکیبی، به یک پلتفرم واقعی دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده است.

گفتنی است؛ این رویداد اقتصادی تا روز جمعه 30 آبان از ساعت 11 تا 19 در مجتمع پردیس منطقه آزاد انزلی برپاست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب