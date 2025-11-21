کاسپین اکسپو ۲۰۲۵ آغاز شد؛
دریچهای تازه به روی همکاریهای اقتصادی کشورهای حاشیه دریای کاسپین
نمایشگاه بینالمللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین (کاسپین اکسپو 2025) با حضور هیئتهای عالیرتبه خارجی و مقامات ملی و استانی گشایش یافت؛ رویدادی که از همان دقایق آغازین با استقبال گرم مهمانان و تمرکز جدی بر ظرفیتهای تجاری ایران و منطقه آزاد انزلی همراه بود.
پس از افتتاح رسمی، هیئتهای خارجی شرکتکننده در اجلاس کشورهای حاشیه دریای کاسپین نخستین برنامه خود را با بازدید از غرفههای نمایشگاه آغاز کردند. آنان در جریان این بازدید، از نزدیک با توانمندیهای تجاری، اقتصادی، لجستیکی، بندری و فرصتهای سرمایهگذاری کشورمان آشنا شدند.
اعضای هیئتها ضمن گفتوگو با مدیران حاضر در غرفهها، راهکارهای توسعه تبادلات کالایی، همکاریهای بندری–دریایی، فرصتهای صادراتی و مدلهای مشارکت سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دادند. برخی از مهمانان خارجی، نمایشگاه امسال را یکی از «پویاترین رویدادهای تجاری حوزه کاسپین» توصیف کرده و بر نقش تعیینکننده منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه تبادلات خزر تأکید کردند.
این دوره از کاسپین اکسپو با ارائه پروژههای سرمایهگذاری منطقه آزاد انزلی، نشستهای B2B، معرفی ظرفیتهای بندر کاسپین و نمایش قابلیتهای لجستیک و حملونقل ترکیبی، به یک پلتفرم واقعی دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده است.
گفتنی است؛ این رویداد اقتصادی تا روز جمعه 30 آبان از ساعت 11 تا 19 در مجتمع پردیس منطقه آزاد انزلی برپاست.