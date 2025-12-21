خبرگزاری کار ایران
نمایش ظرفیت‌های لجستیکی منطقه آزاد انزلی به مهمانان اجلاس حاشیه دریای کاسپین

نمایندگان عالی‌رتبه خارجی با هدف شناخت نقش منطقه آزاد انزلی در آینده تجارت دریای کاسپین، از بزرگ‌ترین بندر شمال کشور بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، امروز بندر کاسپین به نقطه توجه هیئت‌های خارجی شرکت‌کننده در اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین تبدیل شد؛ جایی که نمایندگان کشورهای شرکت کننده در اجلاس از نزدیک با تصویر واقعی توانمندی‌های دریایی و لجستیکی ایران آشنا شدند.

بازدید هیئت‌ها نه یک برنامه تشریفاتی، بلکه بازدید میدانیِ همراه با گفت‌وگوهای تخصصی بود. مهمانان خارجی در جریان حرکت میان اسکله‌های تجهیزشده، پایانه‌های عملیاتی و سامانه‌های نوین تخلیه و بارگیری، پرسش‌های فنی و اقتصادی متعددی را درباره ظرفیت‌های بندر مطرح کردند؛ پرسش‌هایی که نشان‌دهنده عزم کشورها برای همکاری عمیق‌تر با ایران در دریای خزر بود.

طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با ارائه توضیحات تکمیلی درباره جایگاه بندر کاسپین در کریدورهای بین‌المللی، مزیت‌های ترانزیتی و عملکرد رو‌به‌ رشد این بندر در اتصال تجاری کشورهای منطقه، تصویری روشن از آینده همکاری‌ها ترسیم کردند.

بسیاری از اعضای هیئت‌ها در این بازدید، بندر کاسپین را ظرفیتی فراتر از یک بندر محلی ارزیابی کرده و آن را یکی از محورهای قابل اتکاء برای توسعه تبادلات دریای خزر و گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی عنوان کردند.

این حضور و ارزیابی مثبت، بار دیگر نشان داد که منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین در حال تبدیل شدن به بستری فعال، قابل اعتماد و مؤثر در معادلات جدید دریایی و اقتصادی کشورهای حاشیه خزر هستند؛ بستری که نقش ایران را در تجارت منطقه‌ای پررنگ‌تر از گذشته به نمایش می‌گذارد.

 

