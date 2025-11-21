خبرگزاری کار ایران
آمادگی منطقه آزاد اروند برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری سلامت با الگوی نوین و یکپارچه‌سازی خدمات

آمادگی منطقه آزاد اروند برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری سلامت با الگوی نوین و یکپارچه‌سازی خدمات
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بر آمادگی این منطقه برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری سلامت با الگوی نوین و یکپارچه سازی خدمات در مرز شلمچه، تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در نشست مشترک انجمن متخصصین ریه ایران با حضور دکتر مصطفی قانعی، رئیس انجمن و دبیر بورد فوق‌تخصصی ریه وزارت بهداشت، که در حاشیه کنگره ملی آسم و بیماری‌های شغلی ریه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، بر ضرورت ثبت «کنفرانس آسم با محوریت منطقه آزاد اروند» و تأکید شد و در خصوص دیگر موضوعات هم‌اندیشی صورت گرفت.

در این نشست، دکتر قانعی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و درمانی جنوب کشور، پیشنهاد داد کنفرانس آسم با تمرکز بر منطقه آزاد اروند در تقویم علمی کشور ثبت شود تا امکان بهره‌گیری نظام‌مند از توان پژوهشی و آموزشی این منطقه فراهم شود.

همچنین، اعضای انجمن بر این نکته تأکید کردند که توسعه گردشگری سلامت در مناطق آزاد می‌تواند شامل منطقه آزاد اروند نیز باشد؛ موضوعی که با اجرای آن، ارائه خدمات سلامت در این منطقه را از شمول تعرفه‌های معمول خارج کرده و به جذب بیماران داخلی و خارجی کمک خواهد کرد.

در ادامه نشست مشترک انجمن متخصصین ریه ایران در حاشیه کنگره ملی آسم و بیماری‌های شغلی ریه، دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با قدردانی از تلاش مجموعه‌های درمانی منطقه، اظهار کرد: رویکرد منطقه آزاد اروند به حوزه سلامت، یک رویکرد حمایتی و توسعه‌محور است و هر اقدامی که منجر به ارتقای خدمات به مردم و ایجاد برند علمی برای منطقه شود، در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر درمانی آبادان و خرمشهر افزود: بخشی از تجهیزات مراکز درمانی ما در تراز بیمارستان‌های پیشرفته کشور است و حضور پزشکان مجرب، توان ارائه خدمات باکیفیت را فراهم کرده است. آنچه نیاز داریم، دیده‌شدن این ظرفیت‌ها و تبدیل آن به یک برند معتبر است.

دکتر خانزادی همچنین با استقبال از پیشنهاد انجمن ریه در ایجاد ساختارهای علمی مشترک و ثبت رویدادهای ملی در منطقه گفت: هر اقدامی که موجب تقویت جایگاه علمی و پزشکی اروند شود، مورد حمایت ماست. شکل‌گیری یک برند سلامت در منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه خدمات تخصصی ایفا کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر ظرفیت ویژه منطقه در توسعه گردشگری سلامت، خواستار بازطراحی مسیر پذیرش بیماران خارجی شد و گفت: برای ارائه خدمات استاندارد، باید یک نظام هوشمند و شفاف ایجاد شود که از مرحله معرفی بیمار در کشورهای هدف تا تحویل و ترخیص او در مرز با طراحی یک اپلیکیشن جامع با قابلیت معرفی خدمات، ثبت پرونده پیش از ورود، مشخص‌کردن برنامه درمان و مدیریت هزینه‌ها، می‌تواند مسیری مطمئن و منظم برای بیماران خارجی فراهم کند.

وی افزود: کشورهای منطقه از جمله عراق، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و پاکستان بازار جدی گردشگری سلامت هستند و اروند به دلیل مجاورت مرزی، کوتاهی مسیر و برخورداری از توان پزشکی می‌تواند مقصد انتخابی بیماران باشد.

دکتر خانزادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از واسطه‌گری و ایجاد مسیرهای رسمی و قابل رصد گفت:
اجرای این مدل می‌تواند خدمات را شفاف، قابل نظارت و عادلانه کند و اعتماد بیماران خارجی را به نظام سلامت کشور افزایش دهد.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: آماده‌ایم با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، این طرح را در کوتاه‌ترین زمان اجرایی کنیم. ظرفیت مرزی اروند و کیفیت خدمات پزشکی منطقه می‌تواند یک برند قدرتمند در گردشگری سلامت بسازد و ما در سازمان تمام قد از این مسیر حمایت خواهیم کرد.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
