قطع همکاری ناگهانی با پزشک باسابقه در کیش
علیرضا بختیاری: نمیدانم بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته شد
یکی از جراحان و متخصصان با تجربه کشور با اشاره به سالها سابقه فعالیت متناوب در جزیره کیش، از قطع ناگهانی همکاریاش با بیمارستان این منطقه انتقاد کرد و گفت: این تصمیم بدون اطلاع مدیریت بیمارستان و در حالی اتخاذ شده که بیماران تحت درمان او همچنان نیازمند پیگیری و کنترل پس از عمل هستند.
دکتر علیرضا بختیاری جراح گوش، حلق و بینی، که سابقه فعالیتش در کیش به سال ۱۳۷۸ بازمیگردد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: سالهاست بهصورت منظم برای ویزیت و انجام اعمال جراحی به کیش رفتوآمد دارم و بسیاری از بیمارانم حتی از خارج از کشور برای جراحی زیبایی مراجعه میکردند. برنامهریزیها برای توسعه بخش جراحی زیبایی در بیمارستان کیش نیز با هماهنگی کامل و موافقت مدیریت مجموعه پیش رفته بود، اما در اقدامی غیرمنتظره، کمیته فنی بیمارستان همکاری با من را متوقف کرده است.
وی در ادامه گفت: در آن زمان بهعنوان پزشک پروازی فعالیت میکردم، ایام عید و تعطیلات را پوشش میدادم و بعدها هم بهصورت متناوب حضور داشتم. با تغییر مدیریتها، چند دوره فعالیت من قطع شد اما دوباره ادامه پیدا کرد و تا امروز برقرار بود.
پیشنهاد توسعه بخش جراحی زیبایی
این جراح با سابقه در ادامه افزود: به مدیران بیمارستان پیشنهاد داده بودم که این بخش را راهاندازی کنیم. استقبال بسیار خوبی هم شد، حتی بیماران زیادی که برای جراحی به تهران میآمدند، قرار شد عملشان در کیش انجام شود، با مسئولان فعلی هم مذاکرات مثبت و کتبی داشتیم و به نتایج خوبی رسیده بودیم.
بختیاری در ادامه گفت: بهطور ناگهانی توسط مسئول فنی بیمارستان مطلع شدم که کمیته فنی اعلام کرده دیگر همکاری نکنیم. در حالی که بنده قرارداد دارم و بیمارانی که عمل شدهاند نیازمند حداقل یک سال پیگیری هستند و مسئولیت آنها با من است. نمیدانم رئیس بیمارستان از این تصمیم اطلاع دارد یا خیر، چرا که در جلسات مختلف کاملاً با کار موافقت کرده بودند.
اختلاف درباره زمانبندی اتاق عمل
او درباره دلایل احتمالی این تصمیم توضیح داد: در ماه گذشته متوجه شدم برنامه اتاق عمل را تغییر دادهاند و برای پزشکان پروازی روز پنجشنبه گذاشتهاند که این موضوع با شرایط عمل و کنترل بیماران سازگار نبود. اگر پنجشنبه عمل میکردم و جمعه برمیگشتم، امکان پیگیری بیماران نبود. به همین دلیل درخواست کردم روزهای قبل از پنجشنبه جراحیها انجام شود، بر روی این مسئله اصرار کردم و فکر میکنم شاید یکی از دلایل توقف همکاری همین باشد.
دکتر بختیاری در پایان خطاب به مدیریت سازمان و بیمارستان گفت: بنده پزشک صاحبصلاحیت هستم، سالهاست در کیش خدمت کردهام و بیماران از روند درمان راضی بودهاند. بخشی را راهاندازی کردم که نتیجه داده و میتواند برای جزیره مفید باشد. انتظار دارم موضوع توقف همکاری مجدداً بررسی شود تا بتوانم مسئولیت بیمارانم را طبق قرارداد ادامه دهم.