برگزاری کنگره ملی آسم و بیماریهای شغلی ریه در منطقه آزاد اروند
مدیر محیطزیست، سلامت و غذا و داروی سازمان منطقه آزاد اروند، از برگزاری دومین دوره کنگره ملی آسم در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: این رویداد گامی مهم در توسعه گردشگری سلامت و ارتقای سطح علمی جامعه پزشکی منطقه خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، دومین دوره کنگره ملی آسم با حضور جمعی از برجستهترین اساتید و متخصصان کشور از امروز در سازمان منطقه آزاد اروند آغاز شد.
این رویداد علمی در راستای مسئولیتهای اجتماعی سازمان و با هدف توسعه گردشگری سلامت، ارتقای سطح دانش پزشکی منطقه و تقویت جایگاه علمی آبادان و خرمشهر برگزار میشود.
دکتر سید مهدی موسوی، مدیر محیطزیست، سلامت و غذا و داروی سازمان منطقه آزاد اروند، با اعلام این خبر گفت: سازمان منطقه آزاد اروند همواره تحقق اهداف بلندمدت توسعه علمی و گسترش گردشگری سلامت را دنبال کرده و ظرفیتهای ارزشمند منطقه، از جمله حضور پزشکان توانمند و زیرساختهای مناسب، این امکان را ایجاد کرده است که به پایلوت گردشگری سلامت کشور تبدیل شویم.
وی افزود: برگزاری این کنگره با حضور پزشکان و اساتید برجسته از سراسر کشور، فرصتی ارزشمند برای ارتقای دانش تخصصی پزشکان منطقه است. امیدواریم این رویدادها، علاوه بر تقویت جامعه علمی، در کاهش آلایندگیهای محیطی و بهبود سلامت عمومی شهروندان نیز اثرگذار باشد.
موسوی از برگزاری کنگره ملی رادیولوژی کشور در آینده نزدیک خبر داد و یادآور شد: حضور چهرههای برجسته علمی نشانهای از بازگشت رونق علمی به منطقه است.
وی حضور رئیس کنگره ملی آسم و دبیر انجمن علمی ریه کشور و رئیس حوزه زیستفناوری ریاست جمهوری را در این رویداد حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: با برگزاری این قبیل رویدادها، منطقه آزاد اروند جایگاه خود را بهعنوان پایلوت رویدادهای مهم علمی کشور باز مییابد.
مدیر محیطزیست، سلامت و غذا و داروی سازمان منطقه آزاد اروند، تصریح کرد: هدف ما ارتقای کیفیت خدمات علمی و درمانی و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد سلامت شهروندان عزیز منطقه است.
کنگره ملی آسم از امروز تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ در سازمان منطقه آزاد اروند در حال برگزاری است.