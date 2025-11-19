خبرگزاری کار ایران
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

مناطق آزاد ظرفیت بی‌بدیل جذب سرمایه خارجی

در نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی ایران با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صمد حسن‌زاده با قدردانی از مدیریت و رویکرد توسعه‌محور مناطق آزاد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ملی جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تاکید کرد.

به گزارش  ایلنا؛  حسن‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اگرچه ایران طی سال‌های اخیر با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه بوده، اما توانمندی‌های اقتصادی، نیروی انسانی متعهد و پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه تولید و تجارت، ظرفیت‌هایی کم‌نظیر ایجاد کرده که در بسیاری کشورها قابل تکرار نیست.

ظرفیت بالای همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در مناطق آزاد

وی با اشاره به افزایش توجه کشورهای همسایه و اسلامی به بازار ایران افزود: در سفرها، نمایشگاه‌ها و نشست‌های مشترک شاهد حضور هیأت‌هایی از کشورهای مختلف هستیم. این علاقه‌مندی نشان می‌دهد ایران همچنان مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاری مشترک است؛ به‌شرط رفع برخی ابهامات در مقررات و تضمین‌های سرمایه‌گذاری.

مناطق آزاد؛ مزیت مهم برای جذب سرمایه‌گذار

رئیس اتاق بازرگانی ایران، مناطق آزاد را بهترین بستر برای جهش سرمایه‌گذاری دانست و گفت: با وجود زیرساخت‌های مناسب و مزیت‌های قانونی، مناطق آزاد ظرفیت بی‌بدیلی برای تولید، صادرات، ورود فناوری و مشارکت خارجی دارند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره لغو برخی معافیت‌ها و تغییر قوانین وجود دارد که باید به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شود تا سرمایه‌گذار با اطمینان وارد عمل شود.

حسن‌زاده با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی کشور در حوزه انرژی، افزود: اقدامات خوبی برای توسعه زیرساخت‌ها آغاز شده است؛ اما همچنان باید سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد تقویت شود تا سرمایه‌گذار انگیزه کافی برای حضور در مناطق دور از مراکز شهری داشته باشد.

تجهیز و راه‌اندازی مرز ریمدان با مدیریت بخش خصوصی

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌دهیم گمرک ریمدان با اتاق بازرگانی همکاری کند تا با استانداردهای بین‌المللی تجهیز، سازمان‌دهی و آماده بهره‌برداری شود. این مرز یکی از بهترین مسیرهای اتصال ایران به اروپا از طریق پاکستان است، اما عملاً فاقد زیرساخت‌های لازم است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه‌های ناموفق در هماهنگی میان دستگاه‌ها افزود: اتاق بازرگانی آمادگی دارد با سرمایه‌گذاری و مدیریت کامل، این مرز را به پایانه‌ای مدرن تبدیل کند؛ مشروط بر آنکه اختیار اجرایی مشخص و پایدار برای انجام کار وجود داشته باشد.

حسن‌زاده در پایان افزود: اتاق بازرگانی ایران آماده است در کنار دبیرخانه شورای‌عالی، برای اصلاح مسیر، توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به‌صورت عملیاتی همکاری کند.

گفتنی است؛ این نشست صبح امروز سه شنبه (۲۷آبان‌ماه) با حضور رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، اعضای هیأت‌رئیسه اتاق، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد چابهار، قشم و مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از مشاوران، معاونان و‌ مدیران دبیرخانه شورای‌عالی برگزار شد.

 

