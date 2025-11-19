خبرگزاری کار ایران
بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چین در مناطق آزاد

کد خبر : 1716359
در نشست مشترک مسئولان شانگهای و مناطق آزاد ایران، راهکارهای تقویت همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چین در قالب مناطق آزاد بررسی شد.

به گزارش ایلنا؛ در نشست مشترک معاون دبیرکل پلتفرم اقتصاد و تجارت چندمنظوره سازمان همکاری شانگهای با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در محل این دبیرخانه برگزار شد، راهکارهای تقویت همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و چین در قالب مناطق آزاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران به‌عنوان بسترهای موثر برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور ارزیابی شد و بر گسترش تعاملات در چارچوب پیمان شانگهای، افزایش همکاری‌های ساختاری با مناطق آزاد چین و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق این کشور در حوزه مدیریت، نوآوری و اقتصاد دیجیتال تاکید شد.

 

