قرارداد ساماندهی فاضلاب آبادان امضا شد؛

مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند برای نوسازی زیرساخت‌های شهری

با امضای قرارداد اجرای شبکه و احداث ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب آبادان در دفتر امام‌جمعه این شهر، روند نوسازی زیرساخت‌های حیاتی آبادان وارد مرحله‌ای تازه شد؛ اقدامی که با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت پالایش نفت آبادان و آبفای خوزستان شکل گرفته و بر پایه همکاری منسجم میان دستگاه‌ها پیش می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این تفاهم‌نامه با هدف رفع مشکلات دیرپای شبکه فاضلاب و ایجاد مسیر مشخص برای اجرای یک طرح پایدار و قابل نظارت، میان سه مجموعه اجرایی به امضا رسید.

در چارچوب این طرح، ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آغاز عملیات در نظر گرفته شده است. در این میان، سازمان منطقه آزاد اروند با سهم ۶۰۰ میلیارد تومانی نقش مهمی در تأمین مالی پروژه دارد و باقی اعتبار نیز از سوی آبفای خوزستان و فاینانس بانک صادرات تأمین خواهد شد. همچنین فروش پساب تصفیه‌خانه به پالایشگاه آبادان به‌عنوان یک منبع درآمد پایدار پیش‌بینی شده تا روند توسعه شبکه و تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ پشتیبانی شود.

هم‌زمان با اجرای عملیات، موضوعاتی مانند بهبود سیمای شهری، جمع‌آوری نخاله‌ها، ارتقای فضای سبز و استانداردسازی معابر نیز در برنامه قرار گرفته تا بهسازی شبکه فاضلاب با ارتقای محیط شهری همراه باشد.

با شروع عملیات سه تا چهار ساله این طرح، انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از مشکلات ریشه‌دار فاضلاب آبادان برطرف شده و زمینه برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهری فراهم شود.

 

