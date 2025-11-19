به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این بازدید میدانی که با همراهی مدیران فرهنگی و فنی سازمان انجام شد، شامل بررسی مراحل تکمیل پلاتوی حوزه هنری آبادان، راه‌اندازی گالری خرمشهر در مجموعه سینما نخل و ایجاد پلاتوی جدید در محوطه سینما روباز بود. مقرر شد این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

در جلسه‌ای با حضور مدیر استان مؤسسه بهمن سبز، خرید تجهیزات موردنیاز سینما آزادی آبادان و سینما نخل خرمشهر نهایی شد؛ اقدامی که با تقویت زیرساخت‌های سینمایی، کیفیت خدمات فرهنگی منطقه را ارتقا می‌دهد و تجربه مطلوب سینمایی برای مردم فراهم می‌کند.

پیگیری تفاهمات پیشین، از جمله راه‌اندازی دفتر خانه سرود و موسیقی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی هنری با محوریت تولید محتوا، اشتغال‌زایی و اقتصاد هنر، نیز در دستور کار قرار گرفت و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

همچنین در جریان بازدید، مشکلات زیرساختی سینما نخل خرمشهر، از جمله خرابی سیستم سرمایشی، مورد ارزیابی قرار گرفت. این سینما که پیش‌تر در آستانه تعطیلی بود، اکنون با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند و همکاری حوزه هنری و مؤسسه بهمن سبز، مسیر بهسازی و بازگشت به چرخه فعالیت را طی می‌کند.

با استمرار این همکاری‌ها و اجرای پروژه‌های فرهنگی و هنری، انتظار می‌رود خرمشهر به زودی صاحب سینمایی مجهز و در شأن مردم فرهنگ‌دوست خود شود و ظرفیت‌های هنری منطقه آزاد اروند بیش از گذشته فعال گردد.

