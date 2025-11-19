خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شتاب در توسعه زیرساخت‌های هنری اروند با بازدید مدیرکل حوزه هنری

شتاب در توسعه زیرساخت‌های هنری اروند با بازدید مدیرکل حوزه هنری
کد خبر : 1716340
لینک کوتاه کپی شد.

سید مهدی ابطحی، مدیرکل استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی، با بازدید از پروژه‌های فرهنگی منطقه آزاد اروند، روند تکمیل و تجهیز سینماها، پلاتوها و گالری‌های آبادان و خرمشهر را بررسی و مسیر تقویت زیرساخت‌های هنری منطقه را مشخص کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این بازدید میدانی که با همراهی مدیران فرهنگی و فنی سازمان انجام شد، شامل بررسی مراحل تکمیل پلاتوی حوزه هنری آبادان، راه‌اندازی گالری خرمشهر در مجموعه سینما نخل و ایجاد پلاتوی جدید در محوطه سینما روباز بود. مقرر شد این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

در جلسه‌ای با حضور مدیر استان مؤسسه بهمن سبز، خرید تجهیزات موردنیاز سینما آزادی آبادان و سینما نخل خرمشهر نهایی شد؛ اقدامی که با تقویت زیرساخت‌های سینمایی، کیفیت خدمات فرهنگی منطقه را ارتقا می‌دهد و تجربه مطلوب سینمایی برای مردم فراهم می‌کند.

پیگیری تفاهمات پیشین، از جمله راه‌اندازی دفتر خانه سرود و موسیقی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی هنری با محوریت تولید محتوا، اشتغال‌زایی و اقتصاد هنر، نیز در دستور کار قرار گرفت و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
همچنین در جریان بازدید، مشکلات زیرساختی سینما نخل خرمشهر، از جمله خرابی سیستم سرمایشی، مورد ارزیابی قرار گرفت. این سینما که پیش‌تر در آستانه تعطیلی بود، اکنون با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند و همکاری حوزه هنری و مؤسسه بهمن سبز، مسیر بهسازی و بازگشت به چرخه فعالیت را طی می‌کند.

با استمرار این همکاری‌ها و اجرای پروژه‌های فرهنگی و هنری، انتظار می‌رود خرمشهر به زودی صاحب سینمایی مجهز و در شأن مردم فرهنگ‌دوست خود شود و ظرفیت‌های هنری منطقه آزاد اروند بیش از گذشته فعال گردد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب